Smittede personer har reist med Color Line

– Alle passasjerene som var om bord på det to seilingene, blir nå kontaktet av oss. De må følge med på egen helse og om de får symptomer, men det er lite nå som tyder på at det har vært smitte om bord, sier kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line til NTB.

Den ene overfarten fra Hirtshals til Kristiansand var med Super Speed 1 natten fra 29. juli til 30. juli, med avreise klokka 20.45. Den andre var med samme skip og reiserute tirsdag denne uka klokka 12.15, ifølge Folkehelseinstituttet.

Tre personer fra den første overfarten og én fra den andre har i etterkant testet positivt for covid-19.

Mor, far og sønn

De tre er en familie bestående av foreldre og sønn. De var på bilferie til Hirtshals i Danmark og nord i Tyskland, som begge er grønne land, da foreldrene i 50-årene fikk svake symptomer, ifølge Stavanger Aftenblad.

– De fikk sterke symptomer og ble akutt syke onsdag, som førte til testing, sier helsesjef i Stavanger Ruth Midtgarden til avisen.

Torsdag ble det kjent at begge ble innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS) onsdag på grunn av pusteproblemer.

Ber passasjerer følge med på helsetilstand

– Risikoen for at andre passasjerer kan ha blitt smittet på de to seilingene, er liten, men vi ber alle følge med på egen helsetilstand og ta kontakt med helsetjenesten dersom de føler seg syke, sier forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge FHI er det på den første seilingen hovedsakelig personer som reiste på business class som kan ha blitt eksponert for smitte. Personer som hadde bestilt sete i nærheten av vedkommende passasjer, blir nå kontaktet og fulgt opp av kommunen der de bor.

Mathisen understreker at rederiet tar smittevern på det største alvor, og har innført en rekke tiltak i samarbeid med Folkehelseinstituttet og fått den godkjent av DNV GL. I tillegg seiler skipene nå med færre passasjerer enn normalt for å svekke smitterisikoen.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Folkehelseinstituttet. Dessuten varer overfarten med Super Speed bare tre timer, hvilket også bidrar til å senke risikoen for smittespredning, sier han.

Trolig har ikke smitten skjedd på skipet

– Det er ikke sannsynlig at smitten har skjedd på skipet, men FHI kan ikke utelukke at personer som har vært i kontakt, kan ha blitt utsatt for smitte. Derfor er det viktig at personer på disse to seilingene er oppmerksomme på symptomer på coronavirus og raskt tar kontakt med kommunehelsetjenesten ved tegn til sykdom, sier Elstrøm.

Alle kontaktpersoner for reisende på seilingene vil bli kontaktet på SMS og epost av Color Line, skriver FHI. Eventuelt eksponerte ansatte blir håndtert i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

– Denne saken får ingen konsekvenser får de videre seilingene til Super Speed eller Color Lines øvrige fergetrafikk. Det er det ingen som har krevd eller stilt spørsmål ved, sier Mathisen, som understreker viktigheten av grunnleggende smittevernatferd om bord: Vask hendene ofte og unngå kødannelser.

– Vi har egne folk som følger med på dette, sier han.