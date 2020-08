Mistanke om corona på nytt hurtigruteskip

Pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, bekrefter overfor Adresseavisen at to passasjerer er blitt sendt i land med sykdomssymptomer.

– I samråd med smittevernoverlegen i Trondheim har vi sendt i land to passasjerer fra MS Midnatsol som har sykdomssymptomer. De to har vært i isolasjon om bord. De blir nå håndtert med alle forholdsregler og vil bli testet for covid-19, skriver Kramviken i en epost.

Ytterligere to personer i samme reisefølge er nå satt i karantene på skipet. Disse har ikke hatt coronasymptomer, ifølge kapteinen på skipet, opplyser kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune i en pressemelding.

I tillegg er to andre personer også i karantene på skipet. En av disse har symptomer på corona, mens den andre er en nærkontakt av denne.

MS Midnatsol seilte videre torsdag etter rådføring med Folkehelseinstituttet.

Trygve Hegnar, eier av ABC Nyheter og Startsiden, er styreleder og eier fem prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.