Svensk professor med corona-advarsel

Han er professor i global katastrofemedisin ved Karolinska institutet, og er tydelig på at faren ved coronaviruset er langt ifra over.

Johan von Schreeb, professor i global katastrofemedisin ved Karolinska institutet. Foto: Andreas Andersson / Karolinska Institutet

– Da dette kom, så mange det som et 100-meters løp, men nå begynner vi å forstå at dette er et maraton. Ikke bare for Sverige, men for hele verden. Det vil vare lenge. Vi må lære å leve med dette viruset, sier Johan von Schreeb i SVTs nyhetsprogram «Aktuellt».

Professoren sier at han tror at toppen av viruset ikke er nådd enda.

– Mange sier at vi kanskje avdekker en tidel med disse testene, og det betyr 180 millioner smittede. Det er to prosent av verdens befolkning. Det betyr at vi er ganske tidlig i denne epidemien, sier von Schreeb.

Tegnell: – Må leve med dette i lang tid

Ifølge Worldometers har 18,4 millioner mennesker blitt smittet covid-19. Nesten 700 000 har mistet livet som følge av pandemien.

Også Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, advarer mot at kampen mot viruset er over.

– Lærdommen fra Europa er at man aldri kan lene seg tilbake og tenke at dette er over. Vi må leve med dette i lang tid, og det vi ser i Europa er beviset på det, sier han til Aftonbladet.

– Ikke sikkert det blir en endelig løsning på pandemien

I Sverige har 5.744 personer dødd av coronaviruset, mens 81.012 har blitt smittet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det ikke er sikkert man noensinne finner en løsning på coronapandemien, trass i arbeidet for å produsere en effektiv vaksine.

– Det er ingen «silver bullet» i øyeblikket, og det er ikke sikkert det noensinne blir en, sa WHO-sjef Tedros Ghebreyesus mandag.

Over hele verden arbeides det intenst med å utvikle en vaksine mot coronaviruset, og mange uttrykker håp om at en kan være tilgjengelig neste år.