Kripos involvert i europeisk gigantaksjon mot kryptert, kriminelt nettverk

Operasjonen har vært rettet mot organiserte kriminelle nettverk i en rekke land, herunder Norge, opplyser Kripos i en pressemelding torsdag – kort tid etter at Europol og Eurojust holdt pressekonferanse om den oppsiktsvekkende politiaksjonen.

Den internasjonale operasjonen har avdekket og forhindret voldsangrep, korrupsjon, drapsforsøk og narkotikakriminalitet i stor skala, ifølge en pressemelding fra de to EU-organisasjonene.

– De siste månedene har etterforskningen gjort det mulig å fange opp, dele og analysere flere millioner meldinger utvekslet mellom kriminelle i forbindelse med planleggingen av alvorlig kriminalitet, heter det i en melding fra Eurojust.

Kripos skriver at de over en periode har mottatt informasjon som er avdekket gjennom etterforskningen, som har vært ledet av Nederland og Frankrike. EUs samarbeidsorganisasjoner for politi og justismyndigheter – Europol og Eurojust – har koordinert operasjonen.

Norge har siden 2001 vært tilknyttet Europol gjennom en særavtale og ble med i Eurojust siden 2005.

Krypterte telefoner

Etterforskningen har vært rettet mot EncroChat og EncroPhone, som tilbyr avansert kryptert kommunikasjon mellom brukere, som ifølge Europol og Eurojust i stor grad har vært organiserte kriminelle.

Fransk politi og påtalemyndighet startet i 2017 etterforskning av spesielle telefoner som bruker det krypterte kommunikasjonsverktøyet EncroChat. Disse telefonene dukket regelmessig opp i operasjoner rettet mot organiserte, kriminelle grupper. Gjennombruddet kom da politiet klarte å utvikle en teknisk innretning som gikk bak krypteringen og gjorde det mulig å avlese meldinger mellom kriminelle i sanntid.

Totalt er rundt hundre millioner meldinger avlest og delt med politi og justismyndighetene i relevante land.

– Ved inngangen til 2020 var EncroChat en av de største tilbyderne av kryptert, digital kommunikasjon med en høy andel brukere som tilsynelatende var involvert i kriminalitet. Brukerne befant seg i særlig stor grad i avsender- og mottakerland for kokain og cannabis, i tillegg til sentra for hvitvasking av penger, skriver Eurojust.

– Tunge kriminelle miljøer

– Med bakgrunn i informasjon Kripos har mottatt gjennom dette samarbeidet, har det blitt iverksatt flere omfattende etterforskninger i Norge. Felles for disse etterforskningene er at de alle retter seg mot tunge kriminelle miljøer med internasjonal tilknytning, sier leder Eivind Borge for etterforskningsavdelingen ved Kripos.

Han vil ikke konkretisere hvem eller hva som har vært etterforsket her i landet, av hensyn til flere pågående etterforskninger. Men ifølge Europol har overvåkingen av de krypterte meldingene avslørt og forhindret et stort antall kriminelle handlinger.

– Visse meldinger ga indikasjoner om svært nært forestående planer om voldelige forbrytelser og utløste umiddelbar handling, skriver Europol – EUs felles organisasjon for kriminalitetsbekjempelse og politisamarbeid.

Heller ikke EU-organisasjonene vil være konkrete på hvilke saker, kriminelle nettverk eller personer som er og har vært under etterforskning.