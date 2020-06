Kripos frykter store mørketall i hatkriminalitet mot homofile

Politiets nasjonale tipsmottak har hittil i år ikke registrert noen tips om straffbare hatefulle ytringer mot denne gruppen, ifølge Kripos.

– Det er bekymringsfullt at vi ikke får tips om hatefulle ytringer mot homofile. Vi har en jobb å gjøre for å avdekke mørketall, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Hun oppfordrer alle som både har vært utsatt for slikt, og andre som ser slike ytringer rettet mot homofile, om å melde fra til politiet.

Hatefulle ytringer kan straffes med bot eller fengsel inntil tre år.

– Vi ser at det kommer tips om personer med mørk hudfarge og muslimer, men når det gjelder homofile ser vi ikke den samme tendensen om at man ønsker å melde fra til politiet, sier Kvigne til P4.

Politiets nettpatruljering viser også at det kommer mange hatefulle ytringer rettet mot transpersoner. Dette faller per i dag ikke under straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer og diskriminering. Det mener Kvigne at det bør gjøre.

– Det er viktig at utsatte minoritetsgrupper har et slikt strafferettslig vern. Transpersoner er en slik gruppe, understreker hun.

Et lovforslag om dette er til behandling i Stortingets justiskomité og Politidirektoratet har i sitt høringssvar støttet dette. Ifølge politiet er hatkriminaliteten i Norge doblet de siste årene.