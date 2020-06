Prinsesse Märtha Louise tar et åpent oppgjør med rasisme

Etter at hun innledet et forhold til den omstridte sjamanen har prinsesse Märtha møtt mange reaksjoner. I et langt innlegg på Instagram natt til fredag skriver hun om hvordan forholdet har gitt henne innsikt i hvordan hun bevisst og ubevisst har opptrådt overfor svarte mennesker.

Hun skriver at hun har tatt sine egne rettigheter som en selvfølge, og aldri satt seg grundig inn i hva rasisme egentlig er fordi hun var komfortabel med tingenes tilstand.

– Jeg er ikke stolt av dette, men innser at jeg må vokse for å forstå denne dype problematikken. Jeg, som en hvit person, må kurse meg selv og gå fra å være en person som er mot rasisme til å bli en antirasist, skriver hun.

Ser den skjulte rasismen

Det var VG som omtalte prinsessens innlegg først natt til torsdag.

Märtha Louise skriver at hun nå opplever rasisme på en annen måte enn den åpne diskrimineringen hun tidligere tenkte det var.

Den skjulte rasismen har nå blitt tydelig for henne etter at hun ble kjæreste med Durek Verrett. Hun forteller om hvordan mennesker holder seg unna Verrett, at framstående personer ikke vil ta ham i hånden, hvordan venner antar at han utnytter henne og at han ikke gis en rettmessig plass i sosiale lag.

– Pressen viser ham fram som en løgner, som voldelig og som en trussel for min familie og for meg, de deler skruppelløst historier fra hans tidligere forhold uten å sjekke fakta fordi det underbygger det inntrykket som allerede er etablert om ham. Dette er rasisme, skriver prinsessen.

Fått dødstrusler

– Vi har begge mottatt dødstrusler fordi vi er sammen og har ukentlig blitt fortalt at vi påfører skam på vårt folk og våre familier for å ha valgt hverandre, skriver hun og avslutter med en åpen kjærlighetserklæring:

– Sannheten er at jeg elsker hvordan han gir rom for meg som kvinne, lytter til mine meninger og er der for meg og jentene mine. Jeg elsker hvordan han deler sin kunnskap med verden.