Tom Hagen måtte avbryte møte med Kripos

Onsdag formiddag ankom drapssiktede Tom Hagen lokalene til Kripos i Oslo. Der skulle han holde et møte med politiet for første gang etter at han ble sluppet ut fra varetekt.

Etter kort tid ble imidlertid møtet avbrutt.

– Tom Hagen var tydelig preget av den siste tids belastning, noe både Kripos og jeg reagerte på. Vi konkluderte derfor med at det ikke var forsvarlig å starte noen form for avhør i dag, sier advokat Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort til ABC Nyheter.

Les også: Politiet: – Utfordrende å samarbeide med Tom Hagen

Gjennomlesing av avhør



Det er ikke kjent når Hagen igjen kan la seg avhøre. 70-åringen har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

– Hagen stilte med et sterkt ønske om å fortsette å samarbeide med politiet, noe han har gjort hele tiden. Han har stilt i alle avhør og gitt alle opplysninger. I dag var det ikke forsvarlig å gjennomføre et avhør, sier Toft Gimse.

Ifølge VG skulle Hagen etter planen også gjennomlese et avhør han ga etter å ha blitt pågrepet 28. april.

Les også: Anne-Elisabeth Hagens mobil kan ha blitt flyttet

Kona forsvant



Milliardæren Tom Hagen er siktet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra boligen på Lørenskog 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.

Politiet mener at parets bolig på Lørenskog er åsted for drap.

Hagens tre voksne barn har uttalt gjennom sin bistandsadvokat at de er overbevist om at deres far er uskyldig. De mener også at politiets etterforskning har et ensidig preg og har derfor nektet å stille opp til avhør den siste tiden.

Politiet har tidligere uttalt at de er klare når som helst til avhør hvis barna ønsker det.