Anne-Elisabeth Hagens mobil kan ha blitt flyttet

Dette skal Tom Hagen ha fortalt i politiavhør, som NRK er blitt kjent med.

– Dette er selvsagt svært interessant for etterforskningen, og vi har satt inn betydelige ressurser for å jobbe med digitale spor, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til NRK.

9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018, ifølge politiets opplysninger.

Lå på bord ved baderom



Ektemannen, milliardæren Tom Hagen, har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

Mobiltelefonen som ble funnet etter forsvinningen skal ha ligget på et bord i nærheten av badet. På samme sted skal politiet tidligere ha funnet interessante spor som de mener kan tyde på en kriminell handling.

At Anne-Elisabeths Hagen mobiltelefon lå akkurat her, har politiet foreløpig ikke sikre svar på. Hun skal tidligere på morgenen samme dag ha sendt flere SMS og besvart anrop

Siktet, men løslatt



28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Han har hele tiden nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

7. mai 2020 ble en mann i 30-årene, som ifølge politiet har en relasjon til Tom Hagen, også pågrepet for drap eller medvirkning til drap på kvinnen.

Begge de to mennene er nå løslatt, men de har fortsatt status som siktet.

Ifølge NRK undersøker politiet om noen kan ha tatt mobilen fra henne, for så å ha lagt den fra seg før de forlot boligen i Sloraveien på Lørenskog.

Trusselbrevet: Flere navngitte personer holdt under oppsikt

TV2 skriver mandag kveld at trusselbrevet, som ble funnet i ekteparets bolig, inneholdt opplysninger om at flere navngitte personer i parets bekjentskapskrets, og at disse ble holdt under oppsikt i forbindelse med forsvinningen.

«Vi har din kone, Anne-Elisabeth. Dersom du vil se henne igjen, må du lese og følge instruksjonene. Dersom du involverer politi og media, putter du press på oss».

Tom Hagen ble samtidig advart mot å kontakte politiet, men gjorde likevel dette en halv time etter at han fant brevet.

Politiet ventet ti uker med å informere publikum



Politiet på sin side ventet med å gå ut offentlig med opplysninger om forsvinningen og trusselbrevet før ti uker etter at hun forsvant.

Politiet begrunnet hemmeligholdelsen av etterforskningen med de grove truslene som var fremsatt mot kvinnens liv og helse. Det ble også fremmet krav om ni millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.

