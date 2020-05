Politiet: – Utfordrende å samarbeide med Tom Hagen

– Gjennom store deler av etterforskningen har politiet opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med. Vi ønsker ikke å utdype dette nærmere nå, skriver politiadvokat Haris Hrenovica i en epost til TV 2.

Svaret kom etter at TV 2 spurte Hrenovica, som er ansvarlig for Hagen-saken i Øst politidistrikt, om hvordan de har opplevd Tom Hagens samarbeidsvilje i tiden som fornærmet, altså før han ble siktet i slutten av april.

– Fullstendig uhørt



Utsagnet får Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til å reagere kraftig.

– Jeg er overrasket. Eidsivating lagmannsrett har slått fast at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for noe som helst. Da synes jeg det er fullstendig uhørt av lederen for politiets etterforskning å gå ut med slike negative karakteristikker av min klient. Jeg forventer at det ikke skjer igjen, sier Holden.

– Hagen har bidratt på alle mulige måter under etterforskningen, og det vet politiet, legger Holden til.

Vil ikke avhøres



Hagen er siktet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra boligen 31. oktober 2018.

Hagens tre voksne barn har vært avhørt flere ganger, men har sagt nei til å snakke med politiet etter at faren ble siktet for drap. Det er heller ikke sikkert at 70-åringen vil la seg avhøre fremover.

Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt, har tidligere bedt familien om å fortsette å bidra i saken.

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, sa hun.