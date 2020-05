Lørenskog-saken: Boligalarmen var ikke aktivert

Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i 2018. Hun skal ha forsvunnet fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 den aktuelle dagen.

69-åringens ektemann, milliardæren Tom Hagen, er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Nå melder TV 2 at det var installert et alarmsystem i ekteparets bolig, men at denne ikke hadde vært aktivert på nærmere et år før 69-åringen forsvant.

Alarmsystemet skal inkludere flere bevegelsessensorer ved innganger og vinduer i huset. Sensorene ville tatt bilder om alarmen ble utløst, skriver kanalen.

Vurderer dusør



Et trusselbrev som ble funnet i hjemmet etter forsvinningen krevde Tom Hagen for ni millioner i kryptovalutaen Monero.

Hagen nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.



Advokat Svein Holden, som forsvarer den drapssiktede 70-åringen, har opplyst at Hagen vurderer å utlove dusør for å få ny informasjon om saken.

– Det vurderes fortløpende, har Holden bekreftet overfor ABC Nyheter.

Politiets teori



Politiet mener at boligen er åsted for drap, selv om de ikke har funnet et lik. Fredag skrev VG at politiet mener at spor i hjemmets bolig kan tyde på at 69-åringen ble drept i tidsrommet hun oppholdt seg alene i boligen, og at dødsårsaken kan ha vært kvelning.

En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han stiller seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld.

