Politiet mistenker at Anne-Elisabeth Hagen ble kvalt

Flere forklaringer på forsvinningen er lansert siden hun forsvant, men ingen kan i dag med sikkerhet si hva som har skjedd med den savnede kvinnen.

En av politiets hovedteorier er at Anne-Elisabeth Hagen ble tatt av dage 31. oktober 2018 i sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog, og deretter tatt med til ukjent sted av en eller flere gjerningspersoner.

Derfor anser politiet ekteparets hjem som selve åstedet for det de mener er et drap.

To menn har status som siktet i saken: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Begge mennene er løslatt, og begge nekter straffskyld.

Ikke i live da hun forsvant fra boligen

Ifølge politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt er politiets hovedhypotese at Anne-Elisabeth Hagen ble drept, og anser det som mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Anne-Elisabeth Hagen skal ha forsvunnet fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30. Ektemannen, milliardæren Tom Hagen, kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

VG skriver fredag at politiet mener at spor i hjemmets bolig kan tyde på at den da 68 år gamle kvinnen ble drept i tidsrommet hun oppholdt seg alene i boligen, og at dødsårsaken kan ha vært kvelning.

Dette skal nå være en av politiets sterkeste teorier under etterforskningen.

Foreløpig har ikke politiet lagt frem bevis som kan bekrefte denne teorien, men politiet anser det nå som usannsynlig at hun fortsatt var i live etter at hun ikke lenger befant seg i huset.

Klær, slepespor og biologiske spor



Ifølge VG er det tre funn som underbygger teorien om at Anne-Elisabeth Hagen ble kvalt til døde: Klærne som ble funnet i boligen, mulige slepespor og andre biologiske spor fra kvinnen.

Rettsmedisinske vurderinger av disse funnene skal ifølge avisen styrke politiets hovedteori om kvelning.

Hvordan Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen, er fortsatt et mysterium. Politiet etterforsker om dette kan ha skjedd med et kjøretøy. Blant annet skal en fremmed bil ha blitt observert i nærheten av Hagen-parets bolig svært kort tid før forsvinningen.

– Så fikk det briste eller bære

Dagbladet har snakket med to tidligere danske etterforskere, som har erfaring fra flere drapssaker i Danmark. Ut fra sin kjennskap til saken mener de det er en risiko for at politiet har overvurdert betydningen av de spor de sitter på, og at pågripelsen ble fremskyndet for å kunne finne nye spor.

– Det jeg tror kan ha skjedd, er at politiet ikke kom noe videre, og at dette var siste utvei. At man måtte gjøre det, så fikk det briste eller bære. Hvis man har kommet i en situasjon hvor man ikke kan skaffe mer informasjon, så er det bare én siste mulighet, og det er å anholde og sikte, sier den tidligere danske etterforskningslederen Kurt Kragh til Dagbladet.

– Et problem er at politiet ikke har noe lik

Tidligere leder for leder for voldsavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen, mener løslatelsen av Tom Hagen var «en knekk for politiet». Han sier politiet står overfor en formidabel oppgave med å løse forsvinningsgåten.

– Et problem i Hagen-saken er at politiet ikke har noe lik, og ingen av de siktede har sagt noe som i nevneverdig grad kan bidra til oppklaring . Denne saken kan også oppklares, men det kan ta tid. Det er i så fall viktig å få pågrepet flere eventuelle medvirkende, sier den tidligere drapsetterforskeren til Nettavisen.

Han utelukker at Anne-Elisabeth ble kidnappet ettersom det krever mye logistikk, og det faktum at eventuelle kidnappere ikke har vist vilje og evne til å motta pengene som er krevet utbetalt for å løslate den savnede.

Forsvarer: – Anne-Elisabeth ble fraktet ut av boligen i live

Tom Hagens forsvarer Svein Holden mener imidlertid at han fortsatt tror på teorien om kidnapping, og at det er fortsatt finnes en forhandlingsmotpart.

– Det er ingen tvil om at det er blitt begått en alvorlig straffbar handling i boligen i Sloraveien. Jeg mener derimot at Anne-Elisabeth ble fraktet ut av boligen i live, noe som også betyr at politiet må gå etter minst én annen gjerningsperson, sier han til Romerikes Blad.

I Kripos sin nasjonale drapsstatistikk står forsvinningssaken omtalt som et uoppklart drap.

