Hagen-saken: Politiet startet ikke krimtekniske undersøkelser før etter to dager

Det opplyser politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet var inne i boligen samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, men de startet altså ikke det krimtekniske arbeidet før to dager etter.

– Planlegging av grundige kriminaltekniske undersøkelser ble igangsatt umiddelbart 31. oktober, og arbeidet ble påbegynt 2. november, skriver Hrenovica i en epost til kanalen.

Tom Hagen skal ha ønsket at politiet skulle igangsette grundige kriminaltekniske undersøkelser med én gang kona forsvant, ifølge TV 2. Han skal også ha vært frustrert over at arbeidet ikke startet før to dager senere.

Politiet har gjennomført en rekke undersøkelser og ransakelser i boligen helt siden Tom Hagen ble pågrepet 28. april.

– Vi har gjort tekniske undersøkelser i boligen ved flere anledninger og har fremdeles behov for å gjøre undersøkelser der. Store og komplekse etterforskninger som denne gir oss ikke bare svar, men også nye spørsmål vi trenger å undersøke, opplyser Hrenovica.