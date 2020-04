Nå skal alle med symptomer på corona testes

Det opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Fra i dag kan kommuner som allerede har kapasitet, teste alle med symptomer. De kan bare gjøre dette. Andre igjen har mer som må på plass, sa Høie.

Bakgrunnen for den økte testkapasiteten er et gjennombrudd som forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim har stått for.

– På rekordtid har de utviklet en metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig av reagenser, sa Høie.

Flere storbyer ikke klare

Den nye metoden benytter nanoteknologi, små magnetiske kuler som trekker arvemateriale ut fra virus. En av grunnene til at testkapasitet ikke har vært så høy som myndighetene har ønsket, har vært mangel på reagenser.

Ikke alle kommuner er klare, særlig gjelder det de største kommunene som også har flest smittetilfeller. Det gjelder blant annet Oslo, som trolig vil bli klar i løpet av mai.

Hittil er personer som har blitt testet for coronaviruset, satt i karantene uavhengig om testen var positiv eller negativ. Men dette er noe som vurderes, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Det er noe vi ser på om vi kan gjøre endringer på. Det kan bli en utfordring hvis det blir veldig mange som havner i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Nok helsepersonell

En utfordring er å skaffe nok helsepersonell til å gjennomføre testene. Det er ikke så lett å omdisponere helsepersonell fordi det vil gå utover andre viktige hensyn innen helsetjenesten, ifølge helseministeren.

Den omfattende testingen må foregå på en trygg måte, understreket Høie, som viste til at det er inngått avtaler med flere selskaper for å produsere smittevernutstyr. Det er også utarbeidet en ny veileder til kommunene.

Høyeste prioritert for testing er fortsatt de mest utsatte i risikogruppene og deres hjelpere, som helsepersonell. De bør testes på vid indikasjon, ifølge Folkehelseinstituttet.

Personer som ikke trenger legehjelp straks, bør vanligvis se an symptomene hjemme et par dager før test vurderes.

I spesielle situasjoner åpnes det også for å teste personer uten symptomer, men man må være oppmerksom på at det knyttes usikkerhet til prøvesvaret. Prøven kan være negativ tidlig i smitteforløpet, og derfor anbefales vanligvis ikke å teste folk uten symptomer.