Kvinne (48) er den yngste som har dødd av corona i Norge

Frem til forrige uke var den yngste personen registrert som død av corona i Norge en 51 år gammel mann.

Sist fredag kom det imidlertid frem i dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) at det var registrert to dødsfall i gruppen 40 til 49 år. Dette var de første i denne aldersgruppen. Det gikk også frem at det dreide seg om en kvinne og en mann.