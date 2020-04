– Vi er blitt plukket ut av britiske myndigheter, ja, de vil bruke vårt medikament, og vi er først ut i et forsøk som omfatter i alt seks medikamenter som skal testes for å se om de har effekt mot covid-19, sier finansdirektør Rune Skeie til NTB natt til onsdag.

Han er svært fornøyd med å ha blitt valgt ut og forventer at de første dataene vil være tilgjengelige innen få måneder.

Den britiske regjeringen gjorde det kjent tirsdag at den lanserer ACCORD (Accelerating COVID-19 Research & Development plattform) som kort sagt er betegnelsen for et framskyndet forsknings- og utviklingsprogram for behandlinger av covid-19.

– For øyeblikket har det ikke blitt klinisk bevist at noen medisin i verden kan behandle covid-19 , men vår arbeidsgruppe har funnet fram til et utvalg av lovende kandidater, sier den britiske helse- og omsorgsministeren Matt Hancock ifølge The Mirror.

Såkalte fase 2-studier med Bergenbios medikament Bemcentinib startet allerede tirsdag. De vil se etter tidlig indikasjon for om medikamentet kan være en effektiv behandling av covid-19. Data vil bli gjort tilgjengelig for andre land. Hvis resultatene er positive, vil Bemcentinib gå raskt videre til fase 3-forsøk med medisinen i hele Storbritannia.

Hurtigprosess

Medikamentmateriell og forsøksressurser leveres av Bergenbio, som vil starte med testing av 120 forsøkspersoner, 60 av dem innlagte pasienter med covid-19 og 60 i en kontrollgruppe som mottar standardbehandling ved seks britiske sykehus. Studien er finansiert av det britiske helsedepartementet Department of Health and Social Care (DHSC) og Det britiske forskningsdirektoratet UK Research and Innovation (UKRI).

– Det har gått relativt raskt ut, for å si det sånn. Vi er veldig fornøyd med å være en del av programmet her. Da kommer vi fort i gang med studien og får behandlet folk raskt. Slike studier kan ta 18 måneder å få i gang, nå har vi fått det til på noen uker, sier Skeie.

Bergenbio vil onsdag formiddag ha en webcast og oppdatere om testingen klokken 10, norsk tid.

Påvist effekt mot virus

Bemcentinib er utviklet av Bergenbio. Ifølge Skeie fungerer det ved at det behandler et protein i cellene, AXL-proteinet, og blokkerer AXL-signaler i cellene. Dette gjør, litt enkelt sagt, at immunforsvaret blir bedre. Medikamentet har vist antiviral effekt i tidligere forsøk.

Bemcentinib er ifølge Skeie for tiden under klinisk testing som kreftmedikament flere steder i verden, men er nå altså valgt til studien der britenes ser etter medikamenter som tidlig kan gi god behandling mot covid-19. Medikamentet har vist antiviral effekt i tidligere forsøk, noe Bergenbio også påpeker at deres forskere har vært klar over, selv om de har hatt sitt kliniske søkelys på kreftbehandling

– Dette er blant annet vist i prekliniske modeller mot virus som Ebola og Zika, og nå med data som nylig utvidet dette til SARS-CoV-2 [coronavirus, red anm.], skriver konsernsjef Richard Godfrey i en pressemelding.