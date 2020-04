Bill Gates advarte mot ny pandemi: – Ingen hørte etter

Under et foredrag i 2015 advarte Bill Gates om at verden ikke var klar for en ny pandemi.

Han mente at det i mange år har blitt investert mye penger i atomvåpen, mens det er gjort for lite for å stoppe en pandemi.

– Om mer enn 10 millioner personer skulle blir drept de neste ti årene er det større sannsynlighet for at det skjer som følge av et virus enn en krig, sa Gates.

I desember i fjor ble coronaviruset for første oppdaget i Wuhan i Kina. Siden har over 38.000 personer har mistet livet som følge av viruset verden over.

Nærmere 800.000 personer i 200 land og territorier har fått påvist smitte.

– Lite ble gjort



Nå, fem år etter foredraget, sier Gates at lite, eller ingenting ble gjort for å forhindre en ny pandemi.

PENGESTØTTE: I 2017 ga Norge, som et av få land, 1 milliard kroner i støtte til et nytt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Ingen hørte etter. Jeg hadde et håp om at zikaviruset, ebola, sars og mers skulle minne oss på, spesielt i en verden hvor vi reiser så mye rundt, at det kunne få store konsekvenser. Jeg snakket om at vi ikke var klare for en ny pandemi, men at det var fremskritt innen forskning, og at om vi investerte kunne vi være forberedt. Dessverre ble lite gjort, sier han til TED, og viser til at Norge var et av få land som reagerte.

I 2017 valgte Norge, Tyskland og Japan å støtte Gates i arbeidet med å utvikle vaksiner mot mers, lassafeber og nipahvirus, som har potensial til å bli store epidemier.

Milliardæren mener viruset som nå rammer verdenssamfunnet kunne vært farligere.

– Det er fryktelig å si dette, men vi kunne hatt et virus med en dødelighet som var enda høyere, som for eksempel kopper som dreper rundt 30 prosent av de smittede. Dette er helt forferdelig, men de aller fleste som får coronaviruset overlever, sier han til TED.

– Kom og hjelp oss

USA har i løpet av få uker sett en eksplosiv økning i dødstallene som følge av coronaviruset. Tirsdag hadde viruset tatt livet av 3.170 personer i USA, mens det er registrert 3.300 døde i Kina siden desember.

HJELP: New York-guvernør Andrew Cuomo ber om hjelp for å håndtere coronakrisen. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix Foto: John Minchillo / AP

New Yorks guvernør Andrew Cuomo ber innstendig amerikanske helsearbeidere om å komme New York til unnsetning for å takle utbruddet.

Ifølge Cuomo trengs det ytterligere 1 million helsearbeidere i delstaten.

– Vær så snill, kom og hjelp oss i New York nå. Vi har mistet tusen newyorkere. Vi vakler allerede, sier Cuomo i en innstendig appell.

Vil stenge USA

I et intervju med nyhetskanalen CNN tar Gates til orde for en nasjonal nedstengning i USA, i et forsøk på å få kontroll over situasjonen i landet.

– Vi går inn i en tøff periode, men om vi gjør det riktig trenger vi bare å gjøre det én gang i 6 til 10 uker. Det er nødt til å gjelde hele landet og vi må øke antall tester og prioriteringen av testingen ganske dramatisk, sier han.

Gates mener det er viktig med en nasjonal nedstengning, selv om enkelte delstater og byer ikke er like hardt rammet.

Han advarer mot å la det være opp til delstatene selv å bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes.

– Det vil ikke fungere. Smitten vil ekspandere alle steder hvor man ikke har en seriøs nedstengning, sier han til CNN.