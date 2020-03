Mener Norge reagerte tidsnok på corona: – Vi traff ganske bra

Folkehelseinstituttets ukesrapport har samlet data fra ulike kliniske og virologiske overvåkingssystemer i Norge og internasjonalt i perioden 13.-19. mars. Den indikerer at covid-19 foreløpig har en lav spredning i den generelle befolkningen.

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, sier til ABC Nyheter at han er optimistisk når det kommer til smittesituasjonen i Norge akkurat nå.

– Den er meget bra sett i europeisk sammenheng. Jeg synes det er vanskelig å se at vi kunne ha gjort det bedre. Nå utnytter vi kun en mindre del av intensivkapasiteten.



– Fikk raskt oversikt

FHI-rapporten viser at det siste uke har vært en økning i antall pasienter med covid-19 innlagt på sykehus og intensivavdelinger. Tallene for i dag søndag viser at det ved 13-tiden er 2132 personer i Norge som er smittet. 169 personer ligger for tiden innlagt på sykehus, der gjennomsnittsalderen for de innlagte på intensiv er 59 år, og 73 prosent er menn.

Antallet døde de siste dagene har ligget stabilt på syv personer.

På spørsmål om vi kom for sent i gang med å begrense smitten, mener Olsvik at vi handlet tidsnok.

– Jeg tror vi traff ganske bra. Vi fikk raskt oversikt over skituristene fra Italia og Østerrike, og plasserte dem og deres mulige kontakter i isolasjon. Vi fikk dessuten testet helsearbeidere slik at vi hadde mange helsearbeidere i isolasjon. Disse slippes nå ut i disse dager. Derfor ble ikke våre sykeste pasienter smittet, slik som i Italia.

(Saken fortsetter under)



Olsvik berømmer arbeidet som er blitt gjort på sykehusene og spesielt på intensivavdelingene rundt om i landet.

– Alle de som er døde er eldre med annen alvorlig sykdom. Vi må fortsatt prioritere å beskytte de gamle og de syke.

Kun Island tester flere

Søndag morgen meldte Folkehelseinstituttet at 54.393 personer var blitt testet for coronavirus. Oversikten til Our World in Data viser at Norge klatrer stadig høyere oppover på statistikken over land som tester en størst andel av befolkningen, målt i testede per million.

– Nå er vi på andreplass. Bare Island tester flere, sier overlege og spesialist i samfunnsmedisin Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet til NTB, og legger til at det nok er enklere å teste flere i land med en liten befolkning.

Hauge forteller at hun har stor forståelse for at veldig mange ønsker å bli testet.

– Jeg skjønner godt at folk vil vite hva de har. Men de fleste har fortsatt noe annet, sier Hauge, og viser til at av de 4.942 som ble testet i Norge siste døgn, viste 206 seg å være smittet.

På spørsmål om «gode» tall kan gjøre at folk tar smittevernrådene mindre på alvor, svarer overlegen at hun tror det er veldig individuelt hvordan folk tar det.

– Noen er veldig engstelige, andre tenker ikke på det i alle situasjoner. Det er viktig at folk fortsetter å holde avstand, vaske hendene, ikke hoste uten å skjerme det, og være hjemme dersom de er syke, sier FHI-overlegen, som minner om at det er viktig å holde avstand også utendørs.

Nær 24.000 symptom-meldinger



Søndag publiserte Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Helsenett løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge og er beregnet på folk som de siste sju dagene har hatt symptomer som kan skyldes koronaviruset.

Hensikten er å kartlegge hvor mange i Norge som kan være syke med koronavirus. Folk som bruker tjenesten, må logge seg inn, og de får ingen helsehjelp eller hjelp til å varsle andre dersom de er smittet.

Innen klokken 18:00 samme dag hadde de mottatt nær 24.000 meldinger om mulige virus-symptomer.