Bergen kommune avlyser utenlandsferier: – For stor risiko

Hvert år arrangerer Bergen kommune feriereiser i inn- og utland, men på grunn av smittefare knyttet til det nye coronaviruset har kommunen valgt å avlyse årets tur.

– Vi holdt på å planlegge feriereise for utviklingshemmede. Nå var vi nødt til å ta stilling til om vi skulle bestille feriereiser eller ikke. Sånn situasjonen er nå tør vi ikke sende masse mennesker ut i verden uten å vite hvordan det kan utvikle seg, sier kommunaldirektør Kjell Wolff i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet til ABC Nyheter.

Fryktet karantene



– Det å sende utviklingshemmede med ulike utfordringer, og risikere at de blir satt i karantene, det har vi vurdert at er en for stor risiko å ta, sier han.

Kommunen planlegger nå feriereiser i Norge i stedet, opplyses det i en pressemelding.

Wolff avviser at det skulle være med helsepersonell fra kommunen med på turen og at de fryktet at den lokale beredskapen ville bli svekket ved sykdom.

– Vi kjøper reisen og organiserer. Reiselederen på turen har gjerne ansvar for mellom 8-10 personer. Om reiselederen blir smittet eller syk har vi definitivt en utfordring, sier han.

Karantebrudd i Bergen



Til nå er det 56 bekreftede tilfeller av coronsmitte i Norge. 20 av disse er bosatt i Bergen.

Onsdag meldte Bergen legevakt at de har fått meldinger om at personer som de antok var i hjemmekarantene, dropper jobb, men går på butikken og på treningssenter.

– Tipsene går blant annet ut på at folk i karantene går på butikken og på treningssenter. Det må man ikke gjøre, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen til Bergens Tidende.

Ny fase



Helsemyndighetene venter at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der man får smittespredning i Norge uten at man klarer å knytte alle smittede til et kjent utbruddsområde.

Folkehelseinstituttet opplyser at det i en slik fase kan bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre ytterligere smittespredning.

Kunnskapsdepartementet har også varslet endringer i fraværsgrensa for elever på videregående skoler, slik at elever som har fravær av helseårsaker, kan bruke egenmelding eller få en bekreftelse fra sine foreldre.

Årsaken er at håndteringen av coronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på dem som trenger det mest.