Åtte prosent av nordmenn mener menneskelig aktivitet ikke har noe med klimaendringene å gjøre. I tillegg er det to prosent av nordmenn som mener at klimaet ikke endrer seg i det hele tatt.

Knut Amundsen (68) tilhører den første kategorien.

Fredag 7. februar leste Askøy-mannen i avisen at Norges regjering har forsterket sine klimamål til Paris-avtalen. Norges nye ambisjon er å kutte egne utslipp med 50-55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

– Klimaministeren sier vi skal overgå EUs mål og være først ute med å melde inn mål fordi vi skal være best i verden. Der smeller det for meg. Hvorfor skal den prikken på jorden som heter Norge til enhver tid være best i verden? Jeg tenkte at nå er det nok, sier Amundsen til ABC Nyheter.

Samme dag opprettet han Facebook-gruppen. Han hadde håpet å få med seg 300-400 stykker, men har isteden opplevd en enorm interesse. Mandag ettermiddag har gruppens medlemstall passert 63.000, og ifølge Amundsen er det flere tusen medlemsforespørsler i kø som enda ikke er behandlet.

– Vi har passert Miljøpartiet de grønne i antall følgere på Facebook. Jeg er ikke overrasket når jeg tenker meg om. Jeg er ikke den eneste i dette landet som har fått nok av dette for lenge siden. Jeg sa det til meg selv på lørdag: Du har startet en folkebevegelse. Jeg håper inderlig at det er det dette blir.

Miljøpartiet de grønne har 68.000 følgere på Facebook, og Amundsens Facebook-gruppe vil være jevnstor eller litt større når alle ventende medlemsforespørsler er behandlet.

Oppdatering: Tirsdag morgen har medlemstallet i gruppen passert 70.000.

Vil ha Norge ut av Parisavtalen

Amundsen ønsker å gjøre mer enn å vise sin motstand på Facebook. Han vil registrere Facebook-gruppen som en organisasjon i Brønnøysundregisteret, og ønsker å arrangere demonstrasjoner. Den engasjerte 68-åringen er styremedlem i Demokratene i Askøy, og sto på liste for Pensjonistpartiet i Askøy ved kommunevalget i fjor høst.

– Hva vil dere demonstrere mot?

– Vi ønsker å demonstrere mot klimahysteriet som finnes i store deler av samfunnet. Jeg mener den klimadebatten som foregår i dag, både i pressen og på Stortinget, er hinsides all fornuft.

– Har dere noen konkrete krav?

– Norge bør trekke seg fra Parisavtalen. Det må være det første vi gjør. Alle andre klimaavtaler regjeringen har inngått de siste ti-femten årene bør også skrotes. Så kan de ta klimadebatten i de landene som virkelig forurenser. Vi forurenser ikke i det hele tatt i lille Norge.

Knut Amundsen ser at klimaet forandrer seg. Han er født i 1952, og husker godt hvordan han som barn måtte hjelpe til å fjerne snø fra farens hus i Bergen for at taket ikke skulle gi etter.

– I dag har vi ikke snø i det hele tatt. Alle er klar over at det foregår et klimaskifte på jorden, men Ola Nordmann har ikke skyld i det. Det skyldes naturlige svingninger som har forekommet på jorden i milliarder av år.

– Mange vil nok stemple deg som en klimafornekter. Er det en betegnelse du kjenner deg igjen i.

– Jeg fornekter ikke klimaet. Jeg ser at klimaet forandrer seg. Men det er ikke vår skyld.

Overvåker endringene i havet: – Klimaforskere har ofte lagt seg på den linjen med minst drama

Får ikke promotere politiske partier

Amundsen håper den nye Facebook-gruppen kan bli et godt forum for diskusjon. Gruppen har laget et sett retningslinjer, og tolerer ikke hets og personangrep. Det er heller ikke lov å fremme politiske partier.

– Vi har sagt at det ikke er lov å promotere egne, politiske partier. Vi skal ikke ha debatt om Frp, Høyre, SV og så videre. Vi har én felles sak vi skal jobbe for. De som er uenige kan bare gå ut av gruppen igjen med en gang. De blir slått hardt ned på.

– Må alle være enige i alt?

– De må gjerne diskutere, men de må diskutere saken og ikke politikken.

Amundsen har fått med seg en rekke moderatorer som jobber på spreng for å holde orden i gruppa. De har en stor jobb å gjøre. Den siste uken har det blitt postet 79.000 nye innlegg og kommentarer.

– Jeg rekker ikke lese alt. Jeg har heldigvis gode folk med meg og er ikke alene. Fremover skal jeg bruke den tiden jeg klarer på dette. Det er en sak som har blitt veldig viktig for meg. Jeg er ikke så feig at jeg trekker meg ut bare fordi det har blitt stort.

Åtte prosent tror ikke på menneskapte klimaendringer

Knut Amundsen er en av åtte prosent av nordmenn som mener menneskelig aktivitet ikke har noe med klimaendringene å gjøre. I tillegg er det to prosent av nordmenn som mener at klimaet ikke endrer seg i det hele tatt.

Det viser en internasjonal spørreundersøkelse med 30.000 respondenter fra 28 land som kom i september i fjor. 1012 respondenter fra Norge deltok i undersøkelsen.

Den slår fast at Norge er i verdenstoppen i fornektelse av klimaendringer. Kun USA (15 prosent) og Saudi-Arabia (12 prosent) har en større andel av befolkningen som ikke tror klimaendringene er menneskeskapte eller at klimaendringene ikke finner sted.

Norge har lavest andel som svarer at de menes menneskelig aktiviteter er den viktigste årsaken til at klimaet endrer seg. 35 prosent av respondentene svarer dette, mens 48 prosent mener menneskelige aktiviteter er en av flere årsaker som gjør at klimaet endrer seg.

Et stort flertall av verdens klimaforskere er enige

Under intervjuet stiller Knut Amundsen seg svært kritisk til den konsensusen som råder blant verdens klimaforskere om at menneskelig utslipp av drivhusgasser fører til global oppvarming.

– Jeg tror det er helt andre krefter som står bak klimahysteriet enn FN forteller oss. Jeg tror det er mektige krefter i forretningsverdenen som vil ha kontroll over alt energiforbruket vårt, sier han.

Amundsen mener rapportene fra FNs klimapanel er fulle av feil, og at det i virkeligheten kun er 1,6 prosent av forskere som mener menneskeskapte klimaendringer er årsaken til at klimaet endrer seg.

Faktisk.no har tidligere gjennomført en faktasjekk for å finne ut av hvor stor andel av verdens klimaforskere som er enige i at klimaendringene er menneskeskapte.

NTNU-professor Asgeir Tomasgard leder Senter for bærekraftige energistudier. Han sier at FNs klimapanel er den vitenskapelige autoriteten på klimaforskning.

– De går kritisk inn i alt som publiseres. De kjører helt åpne prosesser med kvalitetssikring på et nivå som vi aldri før har sett. Jeg kan ikke forstå, basert på det arbeidet de gjør, at det skal være noe tvil om at klimaendringene er påvirket av menneskelig aktivitet, sier han til Faktisk.no.

Nettstedet konkluderer sin faktasjekk med at det er stor enighet i det vitenskapelige miljøet om at klimaendringene vi opplever på jorda er påvirket av menneskelig aktivitet, og at det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om dette.

