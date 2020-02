Helleland oppfordrer kommuner til å ta betalt fra turister

Under spørretimen i Stortinget onsdag bekreftet Helleland at hun er for at kommuner skal kunne ilegge turister et såkalt besøksbidrag.

– I dag er det slik at regjeringen er helt mot en nasjonal turistskatt. Men det er handlingsrom for at man lokalt ilegger brukeravgift knyttet til for eksempel parkering, søppel eller renovasjon. Det mener jeg kommunene bør ta i bruk i større grad, sier Helleland til NTB.

Hun understreker at regjeringen ikke kommer til å pålegge kommunene å innføre slike avgifter. Men distriktsministeren er åpen for å justere regelverket slik at det blir mer fleksibelt.

– Hvis en kommune ønsker det for å sikre infrastruktur og ønske flere turister velkommen, så ønsker jeg som distriktsminister å hjelpe dem med muligheten til det, sier hun.

Astrid Bergsmål, leder i Virke Reiseliv, er fornøyd med signalene. Hun oppfordrer nå regjeringspartiene til å stemme for et forslag SV har fremmet i Stortinget om å utrede turistskatt.