– Jeg er glad Arbeiderpartiet er opptatt av distriktene våre og hvordan flere skal kunne leve, bo og arbeide rundt omkring i hele Norge. Ingenting gleder en distriktsminister mer enn at distriktene får en så stor oppmerksomhet i Stortinget!

Det sier den ny-tiltrådte digitaliserings- og distriktsministeren Linda Hofstad Helleland (H) når ABC Nyheter ber om hennes reaksjon på at Arbeiderpartiet har fyrt av ikke mindre enn 18 spørsmål til henne til onsdagens spørretime i Stortinget.

Så vidt rukket innom kontoret

Den like ferske samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) slipper billigere unna, med kun fem spørsmål fra Senterpartiet.

– Jeg har så vidt rukket innom kontoret før jeg kommer til denne første spørretimen, forteller Helleland på telefon fra Møre og Romsdal, som hun besøkte tirsdag sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide.

18 spørsmål

Onsdag vil Ap-nestleder Hadia Tajik vite ikke mindre enn hva Helleland vil gjøre for å sikre arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping i distriktene framover.

Og hva med domstolene? Domstolkommisjonen foreslår å legge ned mange tingretter i distriktene, og hvordan vil statsråden forholde seg til det? vil Maria Aasen-Svensrud vite.

Hva vil Helleland gjøre konkret for å redusere den økonomiske risikoen ved å bygge nye boliger i distriktene? spør Siri Gåsemyr Staalesen, og påpeker at kostnaden med å bygge hus i distriktene ofte kan ligge over salgsverdien.

Gleder seg

Knut Arild Hareide må blant annet besvare spørsmål fra Senterpartiet om hva han vil gjøre med de skyhøye ferjeprisene som kan føre til fraflytting i øysamfunn.

– Jeg gleder meg til i morgen og å diskutere hvordan bygd og by og kystkommuner får styrket muligheten for aktivitet, sier Linda Hofstad Helleland.

– Så bredt spørsmålene fra Ap dekker, vil det meste i distriktspolitikken bli avklart i morgen?

– Skal prøve å besvare etter beste evne. Jeg har ikke konstitusjonelt ansvar for alt, men har ansvaret for at distriktshensyn blir godt ivaretatt i enhver sak regjeringa behandler, sier Linda Hofstad Helleland til det.