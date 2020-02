Den nye næringsministeren tier om turistskatt

I Venstres partiprogram heter det at partiet vil «legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt».

Turistskatt er derimot ikke nevnt i regjeringsplattformen, og Nybø vil ikke svare Stavanger Aftenblad på om hun vil videreføre forgjenger Torbjørn Røe Isaksens (H) politikk, eller om hun vil legge seg på Venstres linje.

Nybø viser til at et forslag om turistskatt nå er under utarbeidelse på Stortinget. «Statsråden avventer innholdet i dette før hun tar stilling til saken», skriver politisk rådgiver Britt Giske Andersen (V) til Aftenbladet.

SV ba før jul regjeringen om å utrede turistskatt, og næringskomiteen skal si sin mening innen 24. mars. Et stortingsvedtak er ventet 16. april.

Regjeringen har tidligere gjort det klar at den ikke ønsker denne typen skattlegging. Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var også tydelig på det da han for en uke siden inviterte turistnæringen og reiselivskommuner til å komme med tips til hvordan man løse problemet med overturisme.

– Standpunktet til regjeringen ligger fast i denne regjeringsperioden, sa han da.