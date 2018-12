Regjeringen: Mulla Krekar kan reise til Italia

Regjeringen mener at mulla Krekar nå har fått dokumenter slik at han kan reise til Italia og møte i terrorsaken mot ham. Forsvareren tror ikke det stemmer.

«Utlendingsdirektoratet har etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet truffet vedtak om at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, får reisedokument for å møte i retten i Italia», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Krekars forsvarer, Brynjar Meling, sier han ikke blitt informert av departementet om utviklingen i saken når NTB ringer ham.

– Jeg registrerer at de går ut i mediene først. Jeg tror dette er mer et medieutspill enn realiteter, sier han og legger til:

– Jeg vil nå avvente og se om det kommer noe mer enn populistiske, politiske utspill.

Justisdepartementet avviser at de gikk til pressen før de informerte Meling.

– Utlendingsdirektoratet sendte vedtaket til Krekars advokat før departementet gikk ut med denne informasjonen, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i en epost til NTB.

På terrorlisten

Flere forhold har gjort det vanskelig for Krekar å reise til Italia. Han er utvist på grunn av rikets sikkerhet og i tillegg ilagt reiserestriksjoner fordi han er oppført på FNs terrorliste.

Meling sier at Krekar gjerne drar til Italia for å forklare seg for den italienske domstolen, men han ser ikke for seg hvordan det skulle skje.

– For at det skal være mulig, må han tas av terrorlisten. Han må også få en garanti for at han kan komme tilbake, og for at han ikke blir pågrepet eller arrestert i Italia i forbindelse med saken, sier Meling.

– Ikke ordinær sak

I sin melding om reisedokumentet henviser også regjeringen til at Krekar er utvist og står på FNs terrorliste.

– Det er med andre ord ikke noen ordinær sak om reisedokument, heter det.

Det nye vedtaket er fattet av Utlendingsdirektoratet, og innebærer ifølge departementet at Krekar vil bli fulgt av norsk politi til og fra Italia i forbindelse med rettssaken, og at han vil få utstedt et reisedokument i denne forbindelse.

«Verken utvisningsvedtaket eller reiserestriksjonene er til hinder for at han skal kunne møte for retten i Italia på denne måten», skriver regjeringen.

Ikke stå i veien

– For norske myndigheter er det svært viktig å ikke stå i veien for at saken mot Krekar kan prøves for italiensk domstol, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

– I henhold til de aktuelle FN-resolusjonene på området kan det gjøres unntak fra reiseforbud der innreise eller transitt er nødvendig for å gjennomføre en rettsprosess, opplyser Justisdepartementet.

Kan dere garantere at Krekar får komme tilbake til Norge etter rettssaken og at han ikke blir pågrepet i Italia?

– Norske myndigheter har truffet vedtak om at Krekar får tillatelse fra norske myndigheter til å reise til og fra rettssaken. Norske myndigheter har ingen styring med italienske myndigheters myndighetsutøvelse i Italia, sier Skjøld-Lorange.

– Ikke grunnlag

Brynjar Meling mener på sin side at det ikke er noe grunnlag for noen Krekar-sak i Italia.

– Hadde PST og Det nasjonale statsadvokatembetet, eller noen i Norge, ment at han kunne knyttes til terror, ville han ha vært tiltalt opp og ned og i mente her til lands for dette, og ikke blitt lempet over til Italia, sier forsvareren.

Rettssaken i Italia har blitt utsatt i flere omganger. Senest 10. desember ble den utsatt til februar neste år.

Les også:

Krekar-saken i Italia utsatt til februar

Regjeringen lar mulla Krekar reise til Italia

Pågår hemmelig Krekar-prosess, sier justisministeren