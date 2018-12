Krekar-saken i Italia utsatt til februar

Rettssaken mot mulla Krekar i Italia er utsatt til 4. februar, melder NRK. Da vil Norge la ham reise ut.

Det bekrefter hans italienske forsvarer Enrica Franzini overfor kanalen.

– Bakgrunnen for utsettelsen er at det nettopp har kommet beskjed fra norske myndigheter at de vil tillate Krekar å reise til Italia, sier Franzini.

Det går mot nok en utsettelse av rettssaken mot mulla Krekar i Italia ettersom norske myndigheter fremdeles ikke har gitt ham reisedokumenter.

Krekars norske advokat, Brynjar Meling, opplyste til NTB søndag kveld at hans klient ikke har mottatt noen papirer som gjør ham i stand til å reise.

Les også: Mulla Krekar har ikke fått reisebevis

Regjeringen lar mulla Krekar reise til Italia

Villig til å møte



– Han har ikke hørt et ord fra noen av partene i saken. Og heller ikke fått noen reisedokumenter fra myndighetene i Norge, sa Meling.

Mulla Krekar * 60 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad. * Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991. * Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. * Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken henlagt, blant annet av hensyn til vitnenes sikkerhet, ifølge Økokrim. * Vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet i 2003 etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H). * Kunne ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der. * Dømt til fengsel i fem år i 2012 for trusler mot Erna Solberg og tre kurdiske menn. Straffen senere redusert til to år og ti måneders fengsel av Borgarting lagmannsrett. Krekar ble samtidig frifunnet for anklager om oppfordring til terror. * Etter endt soning i januar 2015 besluttet Oslo politidistrikt å tvangsflytte ham til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Borgarting lagmannsrett opphevet senere vedtaket. * I februar 2015 uttalte Krekar seg til NRK om en av kurderne han tidligere var dømt for å ha truet. Politiet så på dette som nye trusler og offentlig oppfordring til straffbar handling. * 30. oktober samme år ble Krekar dømt i Oslo tingrett til halvannet års fengsel for trusler og til å betale 75.000 kroner i erstatning. Ble senere frifunnet i Borgarting lagmannsrett. I en sivil sak ble han likevel dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisning til kurderen. Krekar krevde samtidig selv 200.000 kroner i oppreisning etter at han ble frikjent. * 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av en rekke menn i flere land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax, og krever ham utlevert. * 9. juni startet Oslo tingrett behandlingen av utleveringsbegjæringen for Krekar og en 42 år gammel irakisk statsborger bosatt i Drammen. * 29. juni slo Oslo tingrett fast at Krekar kan utleveres til Italia. * 21. oktober fastholdt Borgarting lagmannsrett at Krekar kan utleveres. * 23. november forkastet Høyesterett Krekars anke over lagmannsrettens avgjørelse. * 30. november opplyser Riksadvokaten at Italias begjæring om utlevering av mulla Krekar vil bli trukket tilbake, og beordrer at Krekar løslates. *Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte i saken startet 13. mars i Bolzano, men ble utsatt til slutten av oktober på grunn av behov for oversetting av flere lydopptak, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. * Saken ble deretter utsatt til 10. desember.

Krekar har sagt seg villig til å møte i den italienske byen Bolzano hvor han er tiltalt i en terrorsak.

Meling har presisert at hans klient reiser til Italia under forutsetning av at tre kriterier er oppfylt fra norsk side.

Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken i Italia, det andre er at han tas av FNs terrorliste, og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.

Les også: Pågår hemmelig Krekar-prosess, sier justisministeren

Krekar ber om reisedokumenter til Italia