Pågår hemmelig Krekar-prosess, sier justisministeren

Justisminister Tor Mikkel Wara bryter tausheten om Krekar: – Det pågår nå en prosess som jeg ikke kan gå nærmere inn på, sier han til ABC Nyheter.

Nå kommenterer den relativt ferske nye justisministeren Krekar-saken for første gang.

– Det pågår nå en prosess som jeg ikke kan gå nærmere inn på, skriver Tor Mikkel Wara (FrP) i en epost til ABC Nyheter.

– Jeg vil understreke at norske myndigheter ikke vil stå i veien for at Krekar skal få dra til Italia, skriver Wara som ikke vil gi noen ytterligere kommentar «per nå».

Krekars advokat Brynjar Meling er på sin side svært tilfreds med Waras uttalelser:

- Dette blir nok Krekar veldig takknemlig for. Det betyr at Wara som justisminister vil ta Krekar av terrorlista som har forhindret ham fra å dra til Italia, noe som i seg selv er en god nyhet, sier Meling til ABC Nyheter.

– Dette er jo også en garanti for at Krekar skal kunne komme tilbake til Norge etter å ha avgitt forklaring, sier advokaten.

Hemmelig prosess



Siden Wara ikke ønsker å utdype hva som foregår, er heller ikke mulig å få rede på noe mer om hva den hemmelige prosessen innebærer og hvem som er involvert. For to år siden trakk Italia overraskende tilbake sin utleveringsbegjæring i saken, selv om sentrale FrP-politikere i justisdepartementet hadde vært dypt involvert i prosesssen.

Mandag starter nok en rettsdag i Italia om Mulla Krekars påståtte terrortilknytning. Men siden den tiltalte ennå ikke har fått nødvendige reisedokumenter kan Krekar ikke delta i rettssaken, som derfor er ventet å bli utsatt nok en gang.

Advokat Brynjar Meling mener Waras uttalelser innebærer store endringer i norske myndigheters behandling av hans klient:

– Nå skal det bli interessant å se hvordan han vil ordne med reisedokumentene, for da er myndighetene også nødt til å omgjøre utvisningsvedtaket, noe ministeren har myndighet til å instruere UNE om.



– Det er veldig bra at Krekar nå kan få tilbake sine fratatte rettigheter, for jeg regner ikke med at justisministeren driver et politisk spill, og ikke har forstått rekkevidden av sin uttalelse, sier Meling.

Alvorlig anklage

I går ble det kjent at Krekar ikke har fått de papirene som er nødvendige for at han skal kunne dra til rettssaken i utlandet. Tidligere i dag sa Krekars italienske advokat til ABC Nyheter at domstolen i den nord-italienske byen Bolzano ikke har det tekniske utstyret som er nødvendig for at Krekar eventuelt skulle kunne forklare seg på videolink fra Norge.

Dermed har det vært umulig for ham i forsvare seg mot de alvorlige anklagene om å stå bak et terrornettverk i Europa. Fem menn bosatt i Italia er allerede dømt til mellom fire og seks års fengsel, samt utvisning fra Italia i etterkant.