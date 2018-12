Politiet venter på analyser i Tengs-saken

Etterforskerne i Birgitte Tengs-saken venter på resultatene fra store mengder biologisk materiale som er sendt til analyse i utlandet.

Politiet har tidligere informert om at de regnet med å motta resultatene i løpet av høsten 2018. Analysearbeidet i saken er omfattende og tidkrevende, og politiet regner nå med å få svar først i løpet av første kvartal neste år.

– Dette er imidlertid usikkert, og politiet kan ikke påvirke når svarene kommer. Vi vil ikke kommentere analyseresultatene offentlig før vi har gjort grundige vurderinger og eventuelt nødvendige etterforskningsskritt, sier påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt.

Etterforskningen av saken pågår fortsatt, men DNA-resultatene vil være sentrale for omfanget av det videre arbeidet.

Politiet har fått inn godt over 2.000 tips i saken. Alle tipsene er behandlet, og noen av disse har ført til etterforskningsskritt. Det er imidlertid ingen mistenkte i saken.

– Motivasjonen for å løse saken er likevel stor, og det er nettopp derfor vi bruker et millionbeløp på DNA-analyser. Håpet er å finne spor som gjør at vi kommer ett skritt nærmere en løsning, sier Berge.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy i mai 1995. I desember 2016 anbefalte Kripos' cold case-gruppe en ny etterforskning i saken.

I 1997 ble hennes da 19 år gamle fetter dømt for drapet. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten. Drapet er fortsatt uoppklart.

