33 har mistet livet i branner så langt i år

Aldri har det vært registrert færre døde i branner enn i fjor. 2018 ligger an til å bli nok et år med få dødsbranner, men antall omkomne stiger.

Per 27. november hadde minst 31 mennesker, deriblant 21 menn og 10 kvinner, omkommet i branner i Norge i 2018.

Søndag morgen steg tallet til 32, da en mann i 50-årene døde i en brann i en enebolig i Lesja kommune i Oppland. Senere samme dag steg tallet til 33 da en mann i 80-årene mistet livet i en brann i en enebolig på Hønefoss.

Dermed er rekordåret 2017, da kun 26 nordmenn mistet livet i branner, passert med god margin vel en måned før året og brannmåneden desember er omme. Tallet er likevel svært lavt, og i gjennomsnitt har 62 mennesker mistet livet i brann hvert år siden DSB begynte å føre statistikk i 1979.

Direktoratets tall viser at eldre, pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige, er spesielt utsatt for å miste livet i brann. Om lag 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene, og personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å dø i brann enn resten av befolkningen.

Det er imidlertid ikke bare mennesker som omkommer i brann. Verst går det utover dyrene, og i fjor døde hele 7.799 dyr i brann i ulike typer næringsproduksjon. Blant dem var 6.712 fjærfe, 250 griser, 60 storfe, 38 katter, 17 hunder, fire papegøyer, tre kaniner, en hest, ett marsvin og en undulat.

DSB fører ikke statistikk på kjæledyr som dør i brann i private boliger, og tallene er trolig enda høyere.