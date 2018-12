Død person funnet etter brann i fiskebruk

En person ble mandag funnet død i brannruinene til fiskebruket i Flakstad i Lofoten som brant ned søndag.

Bygningen som brant, inneholder boliger for arbeidere, og en mann i 30-årene fra Litauen er ikke gjort rede for. Avdøde er ikke identifisert, men politiet antar at det dreier seg om den savnede mannen.

– Pårørende er varslet, opplyser Vest-Lofoten lensmannskontor tirsdag formiddag.

Politiet i Nordland meldte om brannen ved 20-tiden søndag. Det var lenge full fyr i fiskebruket, som ligger i Sund i Flakstad. Brannvesenet fikk ved 22-tiden kontroll på brannen, men det ble samtidig klart at bygningen ikke kunne reddes, og brannvesenet lot bygningen brenne kontrollert ned.

Politiets etterforskning tyder på at brannen startet i den delen av bygningen der den savnede mannens leilighet befant seg. De bodde fem utenlandske arbeidere i bygningen som brant. De fire andre kom uskadd fra brannen.