Årets utgave av det populære realityprogrammet «Farmen» byr på mye dramatikk. Tidligere i sommer ble det kjent at innspillingen av programmet ble stoppet i 24 timer som følge av brudd på smittevernreglene.

Syv av deltakerne skal ved flere anledninger ha forlatt gården og oppsøkt andre mennesker som var i nærheten, melder VG tirsdag.



Deltakerne skal ha fått tilgang på alkohol, mobiltelefoner og mat. En av deltakerne skal ha vært beruset da mentor leverte ukesoppdraget til deltakerne.

– Enkelte var rett og slett dritings

I tillegg skal noen av deltakerne ha havnet i et 70-årslag hvor de fikk servert alkohol og drakk seg fulle.

Deltaker Nils Kvalvik sier til VG at «produksjonen ble sjokkerte og forbannet» da en annen deltaker var beruset midt på dagen.

«Farmen»-deltaker Wiktoria Rønning. Foto: Espen Solli / TV 2

En annen deltaker, Wiktoria Rønning, forteller at hun i ettertid angrer på at hun brøt reglene.

– Enkelte var rett og slett dritings. Der og da hadde vi det kjempegøy, men med tanke på pandemien og at vi satte mye på spill, så angrer jeg skikkelig. Jeg tror ikke noen egentlig mente det, men påvirkningskraften blir enorm når man lever i en boble, og alle vil være med på moroa, sier hun til Dagbladet.

Får konsekvenser

For å være helt sikker på at ingen tok med seg coronasmitte inn på gården, måtte alle deltakerne i karantene før innspillingen av programmet startet.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, forteller at regelbruddene førte til konsekvenser under innspillingen for deltakerne som brøt reglene.

– Gitt situasjonen med covid-19 er vi svært skuffet over at enkelte deltagere valgte å bryte reglene for smittevern, og dermed sette hele produksjonen i fare for å bli stengt ned permanent hvis noen ble smittet, sier Haldorsen til TV 2.