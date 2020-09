– Hva har du gjort i sommer?

– I sommer har jeg kjedet meg som folk flest. Men fra og med 20. juli begynte jeg med innspilling av den nye sesongen av «Farmen». Ellers har jeg vært en uke på hytta og en uke på Hunderfossen.

– Hva gjør du når du ikke jobber?

– Jeg er sammen med familien, ellers ser jeg mye på fotball og TV-serier. På seriefronten har det vært et tomrom etter «Papirhuset».

– Ananas på pizza, ja eller nei?

– Ja. Jeg har det sjeldent på pizza selv, men jeg har ikke noe imot det. Nå jeg har også baconterninger på taco, som kanskje er litt mer kontroversielt.

– Hvordan har 2020 vært for deg så langt?

– Det har vært preget av corona så klart. Kjedelig svar. Ellers har jeg jobbet med «Farmen», bokutgivelse og «Spårtsklubben» på VGTV. Det har vært hektisk og innholdsrikt. Sosialt har livet vært amputert, men jobbmessig har ikke corona preget meg så mye.

– Hvorfor har pandemien påvirket deg?



– Jeg har fått avlyst en del event- og spillejobber, men utover det har jeg kommet fint unna. Jeg fester ikke veldig mye og jobben har fortsatt som normalt. Jeg har nok vært heldig og vært nærmere en normalsituasjon enn de fleste, forteller 36-åringen.

– Hvorfor takket du ja til å bli ny «Farmen»-programleder?

– Det var ingen som hadde sett den komme, så det synes jeg var gøy. Samtidig synes jeg er det gøy å kaste seg ut i ukjent farvann. Det blir jo den første ordentlige lineær-TV jobben min, så får jeg håpe at jeg ikke kaster meg på et synkende skip, som lineær-TV kanskje er. I tillegg er det jo en prestisjefull jobb.

– Hvordan har innspillingen gått så langt?

– Det har gått fint. Jeg har blitt kastet rett inn i det, men jeg trives. Jeg jobber med mange fine folk.

– Jeg antar at du er en litt annen «Farmen»-programleder enn Gaute Grøtta Grav?

– Ja, det er jeg nok. For det første har han kompetanse, noe jeg ikke har. På en annen side er jeg kanskje litt mer uformell og lettbeint i kommunikasjonen med deltakerne.

Mads Hansen fremfører sangen «Sommerkroppen» under VG-lista på Rådhusplassen i Oslo sommeren 2018. Foto: Audun Braastad / NTB

– Du kom nylig med boken «Min instastory», som gikk rett inn på boktoppen. Hvorfor ønsket du å skrive bok?

– Jeg synes det er gøy å prøve nye ting, sånn som jeg gjorde med å lage en sang for to år siden. Etter å ha startet med et blankt Word-dokument, synes jeg det nå er stas å se sin egen bok i butikkhyllene. Det var mange forlag som var på meg etter «Sommerkroppen» (sangen Hansen lagde for to år siden, og som han vant årets låt med på Spellemannprisen, journ.anm.), men på det tidspunktet var det helt uaktuelt for meg å skrive bok.

– Hva setter du høyest av følgende ting: Øverst på boktoppen, Spellemannspris for årets låt eller opprykk med Mjøndalen til Tippeligaen?

– Det må bli Spellemannsprisen. Det var en langfinger til bransjen, det er bare så absurd at jeg vant den. Jeg bare ler hver gang jeg ser trofeet i stua, det er så malplassert hjemme hos meg.

– Hva er din største opptur i livet?



– Det må nesten bli «Sommerkroppen», og alt rundt den låta. Det var så stas å være popstjerne en sommer. Alle kan klare det hvis jeg klarer det. Det var en solid opptur.

– Hva er din største nedtur i livet?

– Det er vel da jeg rykket ned med Mjøndalen fra Tippeligaen i 2015. I tillegg må jeg ta med første sonelagstrening i starten av tenårene. Alle kompisene mine ble med videre til neste trening, mens jeg ble utelatt. Det var tungt.

– Har du noen gang angret på at du la opp som fotballspiller?



– Aldri. Det er et godt tegn, da vet jeg at jeg tok rett beslutning, sier Hansen bestemt.

Mads Hansen i aksjon i tippeligakampen mellom Mjøndalen og Lillestrøm tilbake i 2015. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Hva er det du ønsker å bli husket som?

– Hmmmm. Godt spørsmål. En som prøvde seg på litt forskjellige ting, kanskje.

– Du har stått bak en del pute-TV-øyeblikk. Hva er det flaueste du har gjort?

– Det må være et innslag i serien «2 mot 1». Vi skulle på speed-date, og det var konkurranse om å gjøre dårligst mulig inntrykk. Det var ganske tungt å skulle være like idiot hver gang man møtte en ny dame. Jeg tapte hos damene, men vant konkurransen. Det skal legges til at jeg fikk drahjelp av et middels utseende.

– Hvis du fikk være Erna Solberg i en dag, hva hadde du gjort?

– Jeg er ikke så politisk interessert... Men jeg ville gjort det samme som alle andre statsministere og politikere, tatt imot råd fra mine politiske rådgivere.