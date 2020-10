«Farmen»-Jostein legger seg flat: – Kan virke litt nedlatende

Grav måtte gi tapt for Kjetil Kirk i sesongens første tvekamp søndag kveld. 58-åringen ble valgt til førstekjempe etter en uoverensstemmelse med storbonde Daniel Viem Årdal.

Grav ønsket ikke hjelpe de øvrige deltakerne på gården med å fullføre ukesoppdraget etter å ha blitt valgt til førstekjempe, noe Årdal åpenbart satte liten pris på.

De to kranglet åpenlyst foran TV-kameraene.

– Det er sånne barnerumper som det som blir befal i militæret. Som ikke når opp til noe annet. Han klarer jo ingenting. Han har jobbet i butikk, det er det han har gjort. Hvor gammel er han? 35 år snart? Sa Grav i programmet, ifølge VG.

Overfor avisen understreker Grav at han ikke har noen nedlatende holdning til butikkansatte.

– Jeg har fått litt kritikk fra mine nærmeste for det der. De synes det var pinlig at jeg sa det. Det kan virke litt nedlatende overfor butikkmedarbeidere, men bakgrunnen for at jeg sa det var at han ga uttrykk for at han var en arbeidsleder når han slo seg opp og frem for å bli storbonde. Så kom det frem senere at han jobber i en butikk på Steinkjer. Og da er man ikke akkurat en arbeidsleder som vil fungere på den plassen vi var på, forteller Grav til VG.

58-åringen har forståelse for at noen reagerer på kommentaren i programmet. Han ber nå om unnskyldning.

– Det er klart, det er ingen bra framtoning fra min side, og mange føler seg nok litt såret over det. Men det var absolutt ikke sånn ment. På vegne av alle butikkmedarbeidere vil jeg bare si unnskyld, sier Grav til VG.