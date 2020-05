Her er de neste «Farmen kjendis»-deltakerne

Årets Farmen kjendis skal ledes av vinneren av Farmen kjendis 2019, den tidligere landslagsutøveren i freestyle Tiril Sjåstad Christiansen (25).

I en pressemelding skriver TV 2 at deltakerne allerede har flyttet inn på Lundereid gård i Kragerø og at innspillingen er i gang.

– Det er en fantastisk gjeng som er med i år! Dette er en gruppe sinnssykt kule og morsomme personligheter med et stort spenn i erfaringer og bakgrunn. Hadde jeg ikke vært programleder, skulle skulle jeg gjerne vært deltager selv, sier Tiril Sjåstad Christiansen.

Les også: Farmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt

Én av deltakerne er den tidligere profesjonelle fotballspilleren John Arne Riise. Han jobber til vanlig som trener for fotballaget Flint, og sier til VG at han tenkte seg nøye om før han takket ja til å være med i serien.

– Jeg var veldig skeptisk til å si ja, for jeg vil ikke bli sett på som en useriøs trener. Derfor var det viktig for meg å høre hva myndighetene kom med av regler for det som har med kontaktsport å gjøre. Det ville ikke vært aktuelt om situasjonen hadde vært helt normal, sier han.

Lever allerede i en annen samtid

Øde er sønnen til den kjente kunstneren Odd Nerdrum. Foto: TV2

TV 2 har også fått med sønnen til den eksentriske kunstneren Odd Nerdrum, Øde Nerdrum, i den neste sesongen av programmet.

Nerdrum og sønnen gir sjelden intervjuer, men i 2018 fortalte Øde til Skavlan at han og faren lever «i en annen tid».

– Man velger ikke sin samtid. Jeg har lært av faren min at jeg kan studere historien og velge en epoke som jeg trives i, så kan jeg leve etter den. Jeg lever i hvert fall ikke i dag.

En del av denne livsstilen er at Øde og faren aldri drar på ferie.

– Nei, vi drar ikke på ferie. Ferie er for underklassen. Det lærte jeg veldig tidlig, sa Øde til Skavlan.

TV 2 har også fått med seg kjente fjes som værmelderen Eli Kari Gjengedal (49) og programleder Ida Fladen (34). Serien skal sendes på TV i 2021.

Her er alle deltakerne:

John Arne Riise (39) Fotballtrener, tidl. profesjonell fotballspiller

Lasse Matberg (34) Influenser og idrettsbefal

Anniken Jørgensen (23) Influenser og forfatter

Espen Rustad Thoresen (61) Komiker og radioprofil

Eli Kari Gjengedal (49) Værpresentatør og redaksjonssjef i Storm/TV2

Thomas Felberg (48) Programleder og musiker

Øde Nerdrum (24) Kunstner (sønnen til Odd Nerdrum)

Terje Sporsem (43) Komiker og TV-profil

Signy Fardal (58) Tidligere moteredaktør, konsulent

Kine Olsen (26) Tidl. verdensmester i Cheerleading (datter til Drillo)

Ida Fladen (34) Programleder

Sølje Bergman (45) Skuespiller og samfunnsdebattant

Les også: «Lothepus» fikk kreft – nå er han frisk igjen

SE VIDEO: Brukte 25.000 kroner i måneden på gaver til kona: