Gospel-stjernen Troy Sneeds manager Bill Carpenter har bekreftet dødsfallet til nyhetsbyrået AP. Sneed døde på sykehuset i Jacksonville i Florida etter å ha fått komplikasjoner som følge av coronaviruset.

Sneeds karriere begynte med at han reiste gjennom USA sammen med gospelkoret Georgia Mass Choir. I 1996 var han og resten av koret med i filmen «The Preacher’s Wife» sammen med Whitney Houston og Denzel Washington.

Sneed bidro til å starte gospelkoret Youth For Christ, som bestod av ungdommer mellom 12 og 18 år. I 1999 ble han og gospelkoret nominert til en pris under Grammy-utdelingen for albumet «Higher».

Noen år senere ga han ut sitt første soloalbum «Call Jesus». Det var imidlertid i 2005 han fikk sitt gjennombrudd som soloartist, da han ga ut albumet «A State of Worship».

Albumet ble gitt ut av plateselskapet Emtro Gospel som han startet med kona Emily Frances Lanson. De giftet seg i 1993 og fikk fire barn sammen.

Etter det ble kjent at Troy Sneed hadde gått bort, har flere av hans kollegaer i gospelsamfunnet skrevet sine kondolanser på sosiale medier.

Den amerikanske gospelsangeren Kurt Carr skriver på Twitter at han kommer til å bli dypt savnet.

«Gospelsamfunnet har mistet et stort talent i Troy Sneed. Ha kona, familien, vennene og alle som ble velsignet av hans musikk i tankene!» skriver han.