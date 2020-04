Andrew Jack (76) spilte selv rollen som General Ematt i Star Wars-filmene «The Last Jedi» og «The Force Awakens», men var aller mest kjent for sitt arbeid som dialekt-coach.

Manageren hans, Jill McCullough, har bekreftet dødsfallet i en uttalelse til The Independent. Hun sier at Jack døde på sykehuset i Surrey i England på mandag etter å ha fått coronaviruset.

– Andrew Jack var full av liv – han var høy og flott med bølgete hvitt hår, man kunne ikke unngå å legge merke til han når han gikk inn i et rom», sier manageren i uttalelsen.

Ifølge Independent fikk ikke kona hans, Gabrielle Rogers, vært tilstede da ektemannen gikk bort. Hun er i karantene i Australia.

På Instagram skriver hun at skuespilleren døde vitende om at familien hans var sammen med ham.

– Det knuser hjertet mitt å fortelle dere at vi mistet et medmenneske i dag. Andrew Jack fikk påvist coronaviruset for mindre enn 48 timer siden. Han døde i dag. Han hadde det ikke vondt, og døde fredelig vitende om at barna, stebarna, barnebarna, broren, vennene og jeg var «sammen» med ham, skriver hun.

Siden 1982 har den erfarne dialektspesialisten jobbet med over 80 filmer. Gjennom karrieren har han hjulpet stjerner som Pierce Brosnan, Viggo Mortensen og Robert Downey Jr. med å uttale dialekter på en troverdig måte.

Han jobbet også med skuespillerne i «Ringenes herre». Den siste filmen han jobbet med var «Batman», som kommer ut i 2021.