I mars fortalte skuespilleren Tom Hanks (63) at han og kona Rita Wilson (63) hadde blitt smittet av coronaviruset. Etter dette fikk han et brev fra den australske åtteåringen Corona DeVries.

I brevet skrev han at han egentlig likte navnet sitt veldig godt, inntil de andre elevene på skolen begynte å kalle ham «coronaviruset».

«Jeg blir veldig sur og trist når folk kaller meg dette», skrev han i brevet ifølge australske 9News.

Les også: Tom Hanks gir journalister espressomaskin

Etter Hanks ble smittet av coronaviruset la han ut bilde av en gammel skrivemaskin fra merket Corona.

(Saken fortsetter under)

Da Hollywood-stjernen fikk brevet fra den australske gutten, svarte han med et brev tilbake og sendte ham skrivemaskinen sin i posten.

I brevet skrev Hanks at brevet fra Corona fikk ham til å føle seg mye bedre.

«Kjære Corona, brevet ditt fikk meg og kona mi til å bli så glade! Takk for at du er en så god venn – venner får venner til å føle seg bra når de er triste. Jeg tenkte at denne skrivemaskinen kunne passe til deg. Be en voksen person vise deg hvordan den funker og bruk den til å skrive tilbake til meg. Ps! Du har en venn i meg!», skrev Hanks i brevet.

Faren til Corona, Kevin DeVries, sier til 9News at det var utrolig snilt av han å sende skrivemaskinen sin til Corona.

Les også: Tom Hanks og Rita Wilson ute av sykehus

– Den skrivemaskinen betød mye for Tom, og at han gir den til Corona er veldig snilt, sier han.

Hanks er en av verdens mest anerkjente skuespillere, og har spilt i filmer som «Den grønne mil» (1999) og «Cast Away» (2000).

I mars dro han og kona til Australia fordi Hanks skulle spille inn en ny film om Elvis Presley.

De ble begge lagt inn på sykehus og fikk behandling for sykdommen. Nå er de tilbake i Los Angeles, ifølge LA Times.