Den norske Formel-fabrikken

Formula Student handler ikke bare om å komme først i mål, det dreier seg også om å utvikle og oppmuntre den neste generasjonen med racing-ingeniører.

Tidligere Formel 1-ingeniør og i dag administrerende direktør for Formel 1 Ross Brawn, er oppført som Formula Student sin høye beskytter.

Han begynte som aerodynamikk-ingeniør hos Williams i 1977, og gikk gradene via Haas Lola, Arrows, teknisk sjef i Benetton og Ferrari, og lagsjef i Honda, Brawn og Mercedes GP.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Eller rettere sagt er hekkspoileren støtte enn på F1-biler. Foto: NTNU Revolve

Formel 1-drømmer



– Mange har en drøm om å jobbe i Formel 1. Det er det faktisk en del som har gjort også. Flere tidligere medlemmer har hatt «internship» i Formel 1-lag som Red Bull Racing, og noen har også fått fastjobb der og i andre lag som Mercedes og Alpine, sier Christina Austestad Hardeland.

Hun forteller at Kongsberg Gruppen og Freyr rekrutterer fra Formula Student, mens tidligere medlemmer har startet nye bedrifter som blant annet Evyon, Vilje Bionics og Alva Motors.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Til tross for at bilen Lyra er relativt liten, var rundt 70 NTNU-studenter med på årets lag. Mange av dem drømmer om å jobbe i Formel 1. Foto: NTNU Revolve

70 studenter på laget

– Om man skulle se på det Revolve trenger inn på bankkonto for å kunne bygge bilen, ekskludert deler og tjenester sponset, er det snakk om et budsjett i millionklassen, sier Christina Austestad Hardeland. Foto: NTNU Revolve

Austestad Hardeland er 24 år og går sisteåret master i ingeniørvitenskap og informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Tidligere var hun gruppeleder og produksjonsansvarlig for gruppen som lager karbonfiber-karosseriet.

I alt var omtrent 70 studenter med på årets bil.

– En tredjedel er alumni-medlemmer, som har vært med på å bygge biler tidligere.

Vi er inndelt i fire avdelinger; markedsgruppen, mekanisk, elektrisk og software.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg skriver master for Revolve NTNU og har stillingen Product Development Automation R&D.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

SÅÅÅ GLAD: Ble deltakerne fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, da norske Lyra ble kåret mest energieffektiv formelbil i sommer. Foto: NTNU Revolve

– Det er totalt 18 forskjellige studieretninger i årets team, hvor man har alt fra maskin-ingeniører til elektro, software og økonomi og administrasjon, sier Austestad Hardeland.

Revolve NTNU startet i 2010, og den første bilen «Borealis» med forbrenningsmotor sto ferdig i 2012. Siden 2014 har studentbilene vært helelektriske. I 2016 kom bilen «Gnist», som var Skandinavias første firehjulsdrevne bil i mesterskapet. I 2018 ble «Eld» (fra 2017), ombygd til å bli lagets første selvkjørende bil. Den tok 2. plass sammenlagt det året. I 2019 vant Revolve NTNU en designpris i Tyskland med bilen «Nova».

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Lyra er 2.875 millimeter lang, 1.482 millimeter bred og 1.193 millimeter høy. Til sammenligning har Shortcar maks tillatt bredde på 158 centimeter, mens lengden i Shortcar ikke kan overstige 255 centimeter. Foto: NTNU Revolve

I toppsjiktet

Formula Student er verdens største ingeniørkonkurranse for studenter. Over 1.000 registrerte lag fra blant annet kjente universiteter som MIT, ETH Zürich og TU München deltar. Revolve NTNU holder et høyt nivå.

Om sommeren samles de beste lagene på Red Bull Ring i Østerrike, Hungaroring i Ungarn, TT Circuit Assen i Nederland, Circuit Barcelona-Catalunya i Spania, Autodrom Most i Tsjekkia og Hockenheimring i Tyskland.

– Man konkurrerer i dynamiske og statiske øvelser, altså det er ikke bare bilene som testes, men også studentene. Vi må kunne forklare kostnadsavhengige valg, vise at vi kan utarbeide en business-plan og ikke minst forklare designvalg gjennom hele prosessen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Rattet dominerer dashbordet i Formula Student. Foto: NTNU Revolve

– I tillegg er det kjøringen, der man tester bilen på flere runder for å vise utholdenhet, akselerasjon og ikke minst veigrep i åttetallskjøring. Og dette gjøres både med og uten sjåfør, sier Christina Austestad Hardeland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Tyskland støttes Formula Student av blant annet Tesla, Audi, Porsche og Bosch. Fellesnevneren er at de alle er på jakt etter nye ansatte, med høy kompetanse innen både elektrifisering og autonome systemer.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



NTNU Revolve Foto: NTNU Revolve

0-100 på 2,2 sekunder

Målet er å bygge én bil hvert år, som kan kjøres både manuelt og autonomt. «Lyra» som er en slik kombinasjonsbil, tok en 6. plass sammenlagt i Østerrike i sommer, samt flere førsteplasser i Ungarn i eventer med både manuell og autonom kjøring.

– Konkurransen i Tyskland er den gjeveste, hvor alle lagene i verdenstoppen konkurrerer. Her hadde vi den mest energieffektive bilen, noe som ga førsteplass for «efficiency». Vi tok også fjerdeplass sammenlagt, blant alle som deltok, forteller Christina Austestad Hardeland.

– Hva koster det å utvikle og delta med disse bilene?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Skulle Revolve operert som en reell bedrift og betalt alt selv, ville prosjektert pris vært mange titalls millioner kroner. Det er fordi vi bruker avanserte materialer og produksjonsprosesser, samt «state-of-the-art» software. Lisensen på kun ett av programmene, koster vanlige bedrifter 500.000 kroner pr. person.

«Lyra» veier 164 kilo. Batteripakken på 6,2 kWh yter 115 HK. Null til 100 km/t tar følgelig 2,2 sekunder.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen Motor.