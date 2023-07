Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

– Prisene for en billett til Paddock Club i Miami i fjor gikk visstnok for 190.000 kroner og det blir ikke noe billigere i Las Vegas i år, tror Harald Huysman.

Som manager for blant annet Jason Button og det norske racing talentet Dennis Hauger har den meritterte racingssjåføren og Rudskogen Motorsenter-eieren fulgt Formel 1-sirkuset i mange år, og han er ikke i tvil om hva som er årsaken til den økte interessen.

– Suksessen til Netflix-serien Drive to Survive har gjort at mennesker som knapt visste hva Formel 1 var er blitt ihuga fans. TV-sendingene til Viasat har tidoblet antall seere de siste årene, så Dennis Hauger har truffet bra når det gjelder sin vei mot toppen, poengterer Huysman.

I november i fjor kunne Formel 2-fører Dennis Hauger og manager Harald Huysman presentere overgangen til MP Motorsport. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Kostbart

De eksklusive og kostbare billettene til Paddock Club betyr at du får tilgang til tribunene rett over depotet og pit lane, med utsikt over disse samt start- og mållangsiden.

Bak tribunen har du eksklusive lounger med fri tilgang til mat og drikke, du får tilgang til depotet før og etter kjøring, og gjerne besøk av en og annen Formel 1-sjåfør.

I tillegg skal du kjøpe flybilletter, bestille hotell, restauranter og øvrig logistikk, som hverken er enkelt eller rimelig når det arrangeres Formel 1 løp i nærheten. Ving, Go Sport Travel og OLKA Ekspress er blant dem som arrangerer reiser og selger billetter til Formel 1-løp over hele verden, og de har flere år på rad rapportert om økende interesse og salg av slike turer.

Bilen Dennis Hauger kjører i Formel 2 har en 3,4 liters tuboladet V6 motor på 620 hestekrefter. Foto: Diederik van der Laan

Nye målgrupper



Svein Erik Bjørheim i Vings ruteflyavdeling uttalte nylig til TV 2 at Dennis Hauger har bidratt til økt interesse for sporten, sammen med Netflix-serien «Drive to Survive» og at det har gjort at Formel 1 har nådd ut til et mye bredere publikum. Det kan Harald Huysman bekrefte.

– Formel 1 treffer nå nye målgrupper og ikke minst viser kvinner økt interesse. Jenteturer til Formel 1-løp er ikke uvanlig og aktiviteten på sosiale medier er enorm, legger han til.

Her har noen norske fans fått plass blant nederlendere på Circuit Park Zandvoort under Formel 2-løpet i fjor. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Varierende priser

Prisen for en billett koster fra et par tusen kroner til løpene i Italia, Spania og Ungarn, noe mer i England, Nederland og Singapore, mens i Mexico og spesielt USA har priser på opp mot 20.000 kroner.

På Ving.no finner du pakker til Monza i Italia i september for 28.900 kroner for fly tur/retur, tre overnattinger og inngangsbillett. Ønsker du spesielle tribuner og VIP-service må du betale mer, men her er det mange muligheter.

Som deltager i Formel 1 har Aston Martin et såkalt «Experience Programme» hvor en tur til Monaco Grand Prix i slutten av mai inngår. Da bor du tre netter på Hotel

Carlton i Cannes, helikoptertransport til og fra banen, utsikt over banen fra en takterasse med det ypperste av mat og drikke, samt middager på eksklusive restauranter.

I tillegg kommer flybillettene, men de blir for barnemat å regne mot pakkeprisen på 19.707 euro eller 225.000 kroner.

Å se formelbilene dundre gjennom svingkombinasjonen Eau Rouge på Circuit de Spa-Francorchamps i Belgia i nærmere 300 kilometer i timen er en heftig opplevelse. Foto: Privat

Sponsorfly

Betydelig rimeligere blir det hvis du hiver deg på et av sponsorflyene Harald Huysman chartrer for Dennis Hauger.

I fjor chartret de et fly til Monza og kjøpte blokker på to andre fly til Barcelona og Spa. Den økte interessen gjør at de i år har chartret tre fly til Spa i juli, Monza i september og Abu Dahbi i november, samt kjøpt blokker på fly til løpet i Barcelona i juni.

– De fleste plassene er allerede fylt opp av sponsorer og andre samarbeidspartnere, men vi har plasser igjen på noen av flyene. Dette koster fra drøye 20.000 kroner for reise, opphold og billett. Vi har også plasser i eksklusive losjer hvor prisene koster det dobbelte og vi merker økt etterspørsel etter disse, konstaterer Huysman.

Harald Huysman kan tilby deltagerne losje rett over depotet og pitlane mot en dobling av prisen. Foto: Privat

Etter en middelmådig sesong med enkelte toppresultater i fjor begynte Dennis Hauger årets sesong med en andre plass før et turbohavari ødela løp nummer to.

I helg nummer to plukket han poeng i sprintløpet og klatret ti plasser til femte plass i hovedløpet.

Årets sesong blir uansett viktig for Hauger, da nåløyet for å komme inn i Formel 1 ikke blir noe større med tiden.