783.388 kroner er mye for en Polestar 2, men da er det også Performance-utgaven med utstyrspakkene Pilot, Plus og Performance, samt Nappa-oppgraderingen for totalt 196.425 ekstra.

Kutter du i stedet 154.913 kroner får du innstegsmodellen som nå har fått bakhjulsdrift heller enn forhjulsdrift som før.

(SISTE: Etter at artikkelen ble skrevet er prisen på alle Long Range-varianter kuttet med 50.000 kroner, noe som også medfører en momsbesparelse på biler som koster mer enn 500.000 kroner).

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Grillen på Polestar 2 er blitt tett og bak dekselet sitter det sensorer for å bedre sikkerheten. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

- Et skikkelig råskinn



Da får du ikke like bra ytelser, sportslighet eller fremkommelighet, men bedre rekkevidde. Hele 655 kilometer skal den gå med det store batteriet, mens testbilen skal gå 542.

Det gjør den neppe, spesielt ikke hvis du kjører den slik den fortjener, og det bør du, for den er et skikkelig råskinn.

Gjettometeret oppga 480 kilometers rekkevidde ved start, men utstrakt kjøring på motorvei, aktiv kjøring på landevei og klatringen over fjelloverganger og endestasjonen over tregrensen ville ikke gitt oss mer enn 333 kilometer om vi hadde kjørt batteriet tomt.

Hadde man kunnet legge til kjøreglede ville vi trolig klart WLTP-tallet likevel.

Kjører du pent, slik de gjør i NAFs store rekkeviddetest gikk Polestar 2 kun 2,2 prosent kortere enn WLTP-tallet og ladetiden fra 10 til 80 prosent gikk på 32 minutter mot reklamens 30.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



De rammeløse sidespeilene kler bilen godt. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Midt på treet

Støtdemperne fra Öhlins må fortsatt justeres manuelt i en av 22 stillinger og i posisjon 12 hevder Polestar at bilen gir et godt kompromiss mellom komfort og sportslighet. Det kan vi bekrefte, selv om den hverken er en Rolls-Royce eller en Lamborghini.

Ved vanlig og daglig kjøring på motorvei, i byen og i kø vil du likevel trives i gode elektrisk justerbare seter med varme, kjøling, massasje og deilig skinn. Styringen kan gjøres hardere i tre trinn for en mer direkte kjørestil og regenereringen velges også i tre trinn, mens demperne fremstår komfortable både på flat asfalt, hullete veier og grus hvis du skulle ende der.

Det er imidlertid når du bruker pedalene aktivt du vil merke både endringene og sportsligheten, primært fordi firehjulsdriften er gjort mer bakhjulsdreven. Dessuten er de 20 tommer store felgene bak bredere enn foran, slik at fastheten øker for en ytterligere bakhjulsdreven følelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Berøringsskjermen er app-basert og med litt øvelse er det greit å finne frem, i tillegg til at stemmestyringen fungerer eksemplarisk. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Du merker likevel at kreftene flytter seg både frem og til sidene når du provoserer frem overstyring, samtidig som ESP holder deg i ørene. ESP Sport lar deg være litt mer leken, men på offentlig vei bør man ikke leke for mye.

Krefter er det mye av med hele 479 hester eller 350 kW som før, mens dreiemomentet er økt fra 660 til 740 Nm. Det kutter akselerasjonen fra 0 til 100 kilometer i timen til 4,2 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 205. I motsetning til de fleste andre elbiler har ikke Polestar 2 et kjøreprogram som lar deg velge gassrespons, men riktig bruk av høyrefoten levner ingen tvil om at responsen er god nok.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Setene er ikke spesielt sportslige, men gode justeringsmuligheter, klimatisering og massasje gjør at du bør trives godt ombord. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Det er uansett ingen sportsbil og med 15 centimeters bakkeklaring og en vekt på 2,1 tonn blir de fysiske lovene strenge, men holder du deg på riktig side av ansvarlighet og risiko vil du kunne få mange morsomme timer bak rattet.

Risikoen reduseres også ved at Performance-versjonen har ventilerte og perforerte Brembo-bremser.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Brede hofter og en vindusprofil som blir smalere oppover gjør at bilen ser tøff ut, spesielt bakfra. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Praktisk familiebil

Som familiebil løser bilen de fleste oppgaver eksemplarisk med en stor elektrisk bakluke med fotsensor, relativt stort og fleksibelt bagasjerom med 60/40-delt bakseterygg med skiluke og en praktisk skillevegg som kan vippes opp. En frunk lar deg ta med litt ekstra foran og en luke under bagasjerommet litt ekstra bak. Fire store og en litt mindre bør kunne trives på langtur, spesielt hvis alle liker samme musikk på det 600 watt store Harman Kardon-anlegget med 13 høyttalere.

Foruten den oppgraderte skinnpakken er det mye tre, stoff og polstrete materialer om bord, men noe harde og skarpe kanter trekker litt ned i midtkonsollen og på dørene. Gule setebelter er en tøff detalj, slik den elegante girspaken også er. Panoramaglasstak i hele takets lengde og sotet bakrute henholdsvis øker og reduserer lyset.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Instrumentpanelet kan prioritere kartvisning, men også andre enklere visningsformer. I tillegg har bilen frontrutevisning. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Instrumentpanelet har noe informasjon og valgfrie visningsalternativer, inkludert navigasjon, mens frontrutevisningen lar deg holde øynene på veien.

Den app-baserte berøringsskjermen har et utall funksjoner det tar litt tid å bli kjent med, men fungerer godt. Android Automotive OS med innebygd Google gjør stemmestyringen bedre enn hos de fleste andre.

Komfortsystemer som adaptiv fartsholder, regnsensor, autodimming av fjernlys og 360-graders kamera har du også tilgjengelig.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Du kan få følelsen at du sitter godt pakket inn, men både utformingen, materialene og funksjonaliteten bak rattet er god. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Endret design

Utvendig er grillen byttet ut med en såkalt SmartZone-plate med radar, og Pixel-LED-lysene har igjen fått adaptive fjernlys etter halvledermangelen under pandemien. De mange sensorene og kameraene gjør bilen selvkjørende på nivå 2, mens aktive og passive sikkerhetssystemer er helt på topp.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Tilbaktrukket overbygg, markert C-stolpe og smal vinduslinje, samt store markerte hjulbuer med store og tøffe felger bidrar til et vellykket utseende. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Ved utgangen av tredje kvartal er Polestar-salget i Norge halvert sammenlignet med fjoråret.

Denne oppgraderingen av Polestar 2 vil nok kunne friste flere, men samtidig venter mange på SUV-en Polestar 3 som kommer neste år.

Tøffe tider og tøffe konkurrenter, med en aggressiv Tesla i spissen, gjør det heller ikke enkelt å selge biler om dagen.

NØKKELINFO: Polestar 2 Performance Drivlinje: To elmotorer 4x4 HK/kW/Nm: 476/350/740 0-100 km/t: 4,2 sek. Toppfart: 205 km/t Vekt: 2.105 kg L/B/H: 461/186/147 Batteri: 82 kWh Rekkevidde WLTP: 562 km Ladeeffekt: 205 kw Tilhengervekt: 1.500 kg Bagasjerom: 407/1.097 liter Pris: Fra 432.050 kr. Denne modellen 519.100 kr. Denne med utstyr 783.388 kr. Pluss Ytelser

Allsidighet

Design Minus Pris

Sidestøtte

Tungvint demperjustering Design: Elegant sedan med nye detaljer og slektskap til svensk bilindustri. Førermiljø: Moderne, digitalt og omfattende med personlig tilpasning. Kjøreegenskaper: Komfortabel og lettkjørt, men tåler å kjøres aktivt. Ytelser: Bedre enn de fleste og mer en nok til normal kjøring. Plass: Som andre elbiler er Polestar romslig i forhold til størrelsen. Mye for pengene: Med alt av utstyr blir den relativt kostbar. Konklusjon: 7 - Mye er gjort litt bedre, men prisen har også økt.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen Motor.