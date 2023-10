MALAGA, SPANIA: Solen steker det spanske landskapet til brunsvidd støv, og i vannmagasinet stikker fundamentet til demningen opp av det som nesten er blitt en søledam.

Det er like mange meninger om årsakene som det finnes biler på veien, men at regnet glimrer med sitt fravær i denne delen av verden er udiskutabelt.

Peugeot ønsker å friste flere over i ladekabelens verden med en oppdatert versjon av E-2008 GT. Den nye elmotoren yter nå 115 kW, tilsvarende 156 hestekrefter, som ifølge produsenten er 20 hestekrefter mer enn forrige utgave. Dreiemomentet oppgis til 260 Nm.

Batteriet har også fått økt kapasitet, fra 50 til 54 kWh brutto, med 51 kWh netto som kan brukes til å drive elmotoren. Med 11 kW innebygget lader skal det ta 5 timer og 15 minutter å lade fra null til 100 prosent.

Interiøret i Peugeot E-2008 har en sportslig og gjennomført design, med kontrastsømmer og karbon-lignende paneler på dashbordet. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Over 400 km

Akkurat her treffer Peugeot E-2008 GT den første fartshumpen i denne testen, for høyeste ladeeffekt på hurtiglader er 100 kW. Men det skal allikevel ikke ta mer enn cirka en halvtime å lade fra 20 - 80 prosent, og dersom du venter til batteriet er helt fullt, skal rekkevidden nå være 406 km målt etter WLTP.

Det er en markant økning fra 345 km WLTP på utgående modell.

Peugeot E-2008 er bygget som en SUV, men kommer kun med trekk på fremre hjulpar. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Noen fartshumper

Fartshump nummer to og tre, som kanskje gjør at enkelte lesere ikke gidder å fortsette til den mest positive delen av testen, er at Peugeot E-2008 GT kun har forhjulstrekk, selv om den er bygget som en SUV, og at maksimal tilhengervekt er lik null.

Det går an å laste 70 kilo på taket, men resten må du få plass til i bagasjerommet. Det rommer i utgangspunktet 545 liter fra gulv til tak, eller 1.467 liter dersom du flatpakker baksetepassasjerene. Hvis du i stedet lar dem forbli i sin opprinnelige konfigurasjon, er det fint plass til to voksne på bakerste rad.

To voksne sitter godt i baksetet på Peugeot E-2008, og de kan ha med seg både hode og knærne inn i bilen uten å demonteres. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Gulgrønn sytråd

Akkurat som forgjengeren er Peugeot E-2008 GT strukket over SUV-lesten til Stellantis, noe som blant annet gjør det enkelt å sette seg inn for de med litt pondus og stive ledd. Der venter et elektrisk justerbart førersete kledd i skinn og Alcantara, pyntet med kontrastsømmer i en slags gulgrønn neon.

Setene og fjæringen gjør at Peugeot E-2008 er en komfortabel til å tilbringe en dag på veien i. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Widgets

Instrumentene i Peugeot E-2008 GT har fått det produsenten kaller 3D-effekt. I praksis er displayet delt opp i to seksjoner der det ene står plassert lengre bak enn det andre. Hensikten skal være å fremheve den viktigste informasjonen, og la det som ikke er essensielt for å kjøre bilen ligge i bakgrunnen.

Det fungerer overraskende godt, og unngår at sjåføren hele tiden må lete rundt blant mengder av informasjon for å se hvor fort det går eller hvilken avkjørsel en skal ta. Hovedskjermen på dashbordet måler 10 tommer, og er nå blitt fylt med «widgets».

Det er firkantede digitale snarveier til bilens forskjellige funksjoner, og du kan flytte rundt på dem og organisere de etter egen smak. Retur til startbildet oppnås ved å plante tre fingertupper i skjermen, som en nonchalant bowlingspiller, og så kan du sveipe hit og dit.

Peugeot E-2008 får stort pluss i boka for oppsettet av hjuloppheng, styring og fjæring. Det er en glede å kjøre bilen, også på ujevne veier. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Snert i kurvene

I en skuff over rekken med tangenter kan du lade mobilen trådløst, og Peugeot E-2008 GT kobler seg sammen med telefoner fra produsenter som pryder produktene med epler, såvel som androider, uten at du trenger å strekke kabler gjennom cockpit.

Rattet er som vanlig hos Peugeot ganske lite i omkrets, og utformet med akkurat passe tykkelse til at det er godt å gripe i.

Styringen er svært presis uten å bli nervøs, noe som inviterer til å la den røde Peugeot-en sno seg oppover i den spanske fjellheimen med selvsikker snert fra kurve til kurve. Det er ingen vits i yppe til kamp i rally lyskryss, da sprinten fra 0 til 100 km/t tar 9 sekunder.

Men ute på landeveien er det nok futt til å suse forbi langsomme lastebiler, og den går fort nok til å gi et lite støkk når utrykningsbilen fra det lokale brannvesenet plutselig dukker opp i speilet.

Peugeot E-2008 leverer kjøreglede, for de som setter pris på mer enn å komme fra A til B. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Fransk kelner

Noe av det beste med Peugeot E-2008 GT er fjæringen, som i stor grad bidrar til den gode kjørekomforten, samt at bilen føles sportslig uten å bli for hard og stumpete. Peugeot har knekt koden som gjør at bilen oppfører seg som elegant fransk kelner.

Landvei med tverrgående skjøter og ujevn asfalt serveres i en jevn strøm til de 18-tommers hjulene, og samtidig fjernes uønskede vibrasjoner og slag så effektivt at du nesten ikke legger merke til det. Støy-isolasjonen får også pluss i margen, sammen med setene som etter en lang dag på veien ga riktig støtte på de riktige stedene.

Det er ikke alle biler som kler hvitt, men Peugeot E-2008 GT utført i «hvit Okenite» med sortlakkert tak som standard ser skikkelig tøff ut. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

LED for løven

Utvendig har Peugeot E-2008 GT fått en visuell overhaling, med blant annet ny front der tre striper med LED-lys på hver side skal minne om at det er en løve avbildet på logoen.

Baklysene er også blitt mer markert, og sammen med sortlakkert tak kler bilen godt flere farger som «rød Elixir», «grå Selenium» og den nye «Hvit Okenite» med innslag av blågrå toner. Prisen starter ifølge importøren på 388.900 kroner, og de forventer å få bilen til landet i september.

NØKKELINFO: Peugeot E-2008 GT Motor: En elmotor Drivlinje: Fremhjulsdrift HK/kW/Nm: 156 / 115 / 260 Nm 0-100 km/t: 9,0 sek Toppfart: 150 km/t Rekkevidde (WLTP): 406 km (WLTP) Batterikapasitet (brutto/netto): 54 kWh brutto / 51 kWh netto Maksimal ladeeffekt: 100 kW / 11 kW (innebygget) Egenvekt: 1.548 kg L/B/H: 4.300/1.987/1.550 Forbruk: 13,3 kWh / 100 km Bagasjerom: 545 / 1.467 Tilhenger: Nei Priser: Denne modellen: 388.900 kroner. Med utstyr: 400.000 kroner Pluss: Tøff og stilig elbil til god pris

Meget gode kjøreegenskaper

Fint interiør og bra førermiljø Minus: Ikke firehjulstrekk

Ikke tilhenger

Ladeeffekt kunne vært høyere Design: Tøft design, den skiller seg ut ved å se bra ut. Førermiljø: Her vil du trives godt Kjøreegenskaper: Sportslig og komfortabel i glimrende kombinasjon Ytelser: Holder fint til vanlig bruk her hjemme Plass: God plass til folk foran og bak pluss bagasje for alle Mye for pengene: Kun toppmodellen GT kommer til Norge med «alt» utstyr. Score: 8/10 Konklusjon: Et veldig trivelig bekjentskap, vil treffe godt i markedet.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.