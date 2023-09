Våren 2014 lanserte Volkswagen e-Golf for raskest mulig å bli med på elbilkarusellen.

Et drøyt år senere ble VW-konsernet rammet av Dieselgate-skandalen, og det hastet med å ta elektrifiseringen på alvor. Allerede i 2016 viste de frem konseptbilen I.D. og i 2020 ble produksjonsmodellen ID.3 lansert.

Sammenlignet med e-Golf ble rekkevidden doblet og ladehastigheten tredoblet, mens prisen begynte på omtrent de samme 300.000 kronene. Kritikken gikk imidlertid på at det var en del krøll med programvaren i bilen, at flere opplevde duggproblemer og at interiøret fremsto som noe av det kjipeste og mest plastbefengte som noensinne hadde vært produsert. Litt stoff og kunstskinn kunne ikke redde den tynne og harde plasten som dominerte dashbord, dører og andre paneler.

Flatene og panelene som tidligere var i hard og tynn plast er nå dekket av skinn og polstrede materialer. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Derfor er det også registrert kun 15.873 slike biler i Norge ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken – mot hele 43.502 e-Golf.

Nå er riktignok konkurransen skjerpet siden e-Golfs glansdager, og nykommeren har vært kortere på markedet, men ID.3 ble neppe den suksessen VW hadde håpet på, til tross for god plass, greie ytelser og akseptable kjøreegenskaper.

VW ID.3 kan leveres med to farger slik Rolls-Royce også kan, uten sammenligning for øvrig. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

En ny verden

Nå relanseres ID.3 med en ansiktsløftning, og den bekrefter at VW har tatt kritikken på alvor.

Utvendig er det gjort noen små endringer på støtfangeren og luftinntakene, baklyktene er dratt litt innover, og den svarte listen under frontvinduet er fjernet.

Innvendig er det imidlertid blitt en helt annen verden. Dashbord, dører og de fleste andre flatene har nå fått polstrede materialer og kunstskinn.

Selv dørlommene har fått fôr slik at du slipper å skrape neglene mot hardplast når du skal benytte disse, noe ikke engang alle premiummerkene har i sine modeller. Følelsen og opplevelsen er blitt en helt annen og det skulle altså ikke mer til for å begrense kritikken til et par andre små punkter.

Som at setene fremstår litt små, uten mulighet for tilting og forlengelse av seteputen. Armlener er likevel en praktisk detalj, i likhet med god justering av rattet. Instrumentpanel og girvelger kopiert fra BMW i3 kan vi leve med, men den litt forstørrede berøringsskjermen og øvrig betjening er i overkant digital, med få fysiske knapper og litt knotete menyer. Blant annet må du trykke tre ganger for å skru av den lett irriterende filassistenten.

To store og en litt mindre sitter godt i baksetet på nye VW ID.3. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Tilfredsstillende

Til all normal bruk er bilen mer enn rask nok, og den oppfører seg som en liten og bakhjulsdrevet elbil med lavt tyngdepunkt. ESP passer uansett godt på deg, uansett hvilket kjøreoppsett du velger. Det er relativt liten forskjell på Sport, Comfort og Eco, hvor endringen i gassrespons er mest merkbar.

ID.3 har fortsatt god plass til to store og en litt mindre i baksetet, og bagasjerommet er romslig med et eget rom under gulvet til ladeledninger eller smuglervarer. Bakseteryggen han deles 40/60, og har luke for fleksibel lasting enten du skal på ski- eller sommerferie.

Batteripakkene er de samme som før på 58 og 77 kWh i Pro og Pro S respektive. For testbilen med det lille batteriet betyr det godt over 30 mil om vinteren og rundt 40 mil om sommeren, litt avhengig av blant annet temperatur, kjørestil, last og topografi.

Med to farger og elegante lykter ser VW ID.3 bra ut bakfra. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Anbefales

VW ID.3 kan derfor i mye større grad anbefales enn tidligere, spesielt for plastallergikere.

Programvare- eller duggproblemer opplevde vi heller ikke. Konkurransen er riktignok blitt betydelig tøffere de siste tre årene, så det spørs om salgstallene vil nærme seg e-Golf, men med opptil 546 kilometers rekkevidde for toppmodellen og 120 kW ladeeffekt, kan forgjengeren uansett ikke måle seg.

NØKKELINFO: VW ID. 3 Pro Drivlinje: Elmotor RWD HK/kW/Nm: 204/150/310 0-100 km/t: 7,3 sek. Toppfart: 160 km/t Egenvekt: 1.763 kg L/B/H: 426/181/156 Batteri: 58 kWh Rekkevidde WLTP: 425 km Ladeeffekt: 120 kw Tilhengervekt: 0 kg Bagasjerom: 385 liter Pris: Fra 384.900 kr. Med utstyr 452.600 kr Pluss Materialkvalitet

Romslig

Ytelser Minus Knotete meny

BMW i3-plagiat

Små seter Design: Ser ut som en grei liten elbil, noe den også er. Førermiljø: Litt BMW-utseende, men oppgradert materialkvalitet. Kjøreegenskaper: Kjører som en snerten liten elbil med bakhjulsdrift. Ytelser: Kjapp nok til all normal bruk i Norge. Plass: Romslig med plass til fire store og en litt mindre. Mye for pengene: Tøff konkurranse, men VW har et merkenavn, tross alt. Konklusjon: 6. En snerten og grei liten elbil som er oppgradert der det trengs.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.