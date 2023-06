Når du hører navnet Motorola, tenker du kanskje de gamle flipptelefonene som ble voldsomt populære på 2000-tallet, og antagelig litt mindre på profesjonell kameraovervåkning, sikkerhetssystemer og politiarbeid.

Det er imidlertid sistnevnte produkter og programvare Motorola Solutions satser på – nå med en ny politibil stappet med teknologi som skal hjelpe dem bak spakene.

Kan bli mer effektive

– Nødetatene bruker mye tid på manuelt arbeid, men kan bli mye mer effektiv ved å ta i bruk ny teknologi, forteller Dagfinn Sjøvik, leder for Motorola Solutions i Norge.

Han sitter bak rattet i den nye politibilen som skal kjøres gjennom Europa og blant annet stilles ut på den såkalte Critical Communications World-messen i Finland.

Rundt ham er det nye utstyret som visstnok skal gi folk fra politiet, brannvesenet og ambulansepersonell en tryggere og enklere hverdag, men utvilsomt også gjøre det enklere å fange opp dem med uærlige hensikter.

Ett av argumentene Motorola Solutions bruker for å selge sitt system, er at det er færre skjermer å forholde seg til. Åpenbart er det fortsatt behov for en del utstyr i en moderne politibil, men bruken av den fabrikkmonterte skjermen skal gjøre behovet for inngrep mindre. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Kameraene følger med på deg

Det er ikke så ofte sivile får innblikk i hva som egentlig foregår på innsiden av en politibil, men Sjøvik og Motorola Solutions utsendte eksperter viser villig frem hva den nye politibilen kan gjøre.

– Vi tar en politimann som eksempel. Hun eller han er normalt ute i et kjøretøy med penn, papir og radio. Med denne nye bilen har de mulighet til å bruke oppkoblede kameraløsninger, også på kroppen, de kan kommunisere med andre biler via bilens integrerte Apple CarPlay og alt sendes direkte kontrollrommet med beskjed over skjerm om hva som skal gjøres, forklarer Sjøvik.

Volvo-en er utstyrt med flere kameraer, blant annet montert foran, bak og inni bilen. Med noen tastetrykk kan personen bak rattet starte opptaket, som i samme sekund kan sendes til operasjonssentralen eller andre biler på vei til en hendelse.

Videre kan andre patruljer få opp videosignalet på sine håndholdte enheter, som gir bedre kontroll og letter arbeidet for dem på operasjonssentralen. All denne informasjonen kan brukes som bevisføring og det sammenkoblede systemet gjør visstnok at arkiveringen kan skje med en hastighet og presisjon som sparer mye tid.

Skjermer og nødvendig utstyr er foran i bilen. Alt annet gjemmes under bagasjerommet. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Kobler sammen til ett system

Motorola Solutions eksperter fra England trekker frem at bilen i seg selv kan fungere som en kommandosentral, der droner med overvåkningskamera kan styres av én person, mens en annen kan bestemme utsnitt, opptak og hva som eventuelt skal videre med i saksmappen eller live til andre politibetjenter. Derfor vil det ikke hope seg opp med mange gigabytes unødvendig videomateriale, hevdes det.

Politiets bruk av videoteknologi er i seg selv ikke noe nytt. Flere europeiske land har benyttet seg av slik teknologi i mange år – også med kameraer montert på kroppen.

Det spennende er hvordan alle systemene er koblet sammen, basert på apper som kan brukes med infotainmentskjermen den aktuelle politibilen er levert med fra fabrikk, i tillegg til å sende informasjon videre til andre enheter.

For eksempel kan nødnettet i Norge, som Motorola Solutions også leverer, etter hvert kobles til en medfølgende app som muliggjør radiokommunikasjon direkte med andre enheters mobiltelefoner.

Motorola Solutions leverer et system som automatisk leser bilskilter. Da kan både operasjonssentralen og andre enheter umiddelbart få informasjon om aktuelle biler og eiere. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Våpenalarm

Det er installert automatisk kjennemerkeregistrering i bilen, som gjør at kameraene løpende «leser» bilers skiltnummer og automatisk sender informasjon om kjøretøy og eier til kommandosentralen og andre politienheter.

Automatisk kjennemerkeregistrering er forøvrig utbredt i andre land. Sjøvik vil ikke gå inn på hvor mye av deres teknologi som for tiden benyttes i Norge, men understreker at det fremdeles er mye teknologi norske politimenn og kvinner kan ha nytte av.

En sensor på tjenestemann kan i tillegg sende automatisk alarm om det for eksempel trekkes våpen, slik at andre kan gjøres oppmerksom på fare eller behov for assistanse. Dette vil også automatisk starte videoopptak fra kameraene i bilen samt videokamera på kroppen.

Benytter AI

Sjøvik mener veksten av teknologi som alltid er tilkoblet, har skapt en dataeksplosjon. Han tror bruken av kunstig intelligens (AI) er en del av løsningen.

– Det her AI kan være et viktig bidrag. For eksempel under en nødsituasjon kan AI-assistert narrativ teknologi kombinere lyddata fra nødanropet med data fra kroppsbårne kameraer som benyttes av for eksempel politibetjenter eller ambulansepersonell for automatisk å opprette en hendelsesrapport, sier han.

Motorola Solutions leverer i tillegg AI-teknologi der kamerateknologi brukes til å spore aktuelle personer, noe som kan være til stor hjelp der man vil finne enkeltpersoner, for eksempel mistenkte, i større folkemengder. Dette er noe politiet kan benytte, om videosignaler fra andre kilder brukes i tillegg.

– Jeg kan ikke uttale meg på vegne av de ulike etatene, men jeg kan si at det er stor interesse for alt dette, forteller Sjøvik.

Datasikkerhet er ofte et spørsmål som dukker opp i forbindelse med lanseringen av ny teknologi der store mengder data skal behandles, noe Sjøvik selv trekker frem.

– Teknologien gir mulighet for å tilpasse seg ulike lands regler, og vi er vant med å jobbe med ulik lovgivning, sier Motorola-sjefen.