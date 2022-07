Beslagla Ferrari – nå har den blitt politibil

Politibiler er sjelden veldig spennende. Det handler som regel om stramme budsjetter og arbeidsverktøy: Da er det ikke rom for mange sprell.

Men unntak finnes: Som bilen politiet i Tsjekkia nå har vist frem – og som skal brukes til spesielle oppdrag.

Den har ikke kommet inn via offentlige innkjøpsordninger eller anbud: Nei, dette eksemplaret av superbilen Ferrari 458 Italia ble først beslaglagt fra kriminelle. Da var den rød. Så fikk tydeligvis noen ideen om at den kanskje kunne gjøre en jobb for politiet. Og slik har det blitt!

Ellers kjører de Skoda

Jiří Zlý som leder trafikkseksjonen i politiet i Tsjekkia sier i en uttalelse at bilen skal brukes mot noen av de mest aggressive kriminelle på veiene deres. Dette skal handle om både jakt på biltyver – og ulovlige billøp på offentlig vei. Det siste har blitt et problem i flere land øst i Europa de siste årene. Bilen skal kun kjøres av ansatte som har gjennomgått spesiell kjøretrening.

Den tradisjonelle politibilen i Tsjekkia er en Skoda. Det er ikke tilfeldig. Tsjekkia er nemlig hjemlandet til denne bilprodusenten og Skoda er svært viktig for både økonomi og arbeidsplasser.

Før den ble beslaglagt, var Ferrarien rød. En ikke helt uvanlig farge på disse bilene.

570 hestekrefter

For å komme kritiske spørsmål i forkjøpet, opplyser politiet i Tsjekkia at de ikke har brukt mer enn rundt 100.000 kroner på å modifisere Ferrarien til politibil, det inkluderer dekor og blålys/sirener. Men å drifte den koster nok hakket mer enn for en Skoda...

Ferrarien har originalt 570 hestekrefter fra et 4,5-liters kraftverk av en bensinmotor. Kreftene plantes til veien gjennom bakhjulene og skal du virkelig utnytte det som bor i den, bør du også vite hva du driver med.

Vi tipper det er ganske mange i politiet i Tsjekkia som kan tenke seg dette som arbeidsplass!

Fem til salgs i Norge

PS: Det finnes faktisk fem eksemplarer av denne bilen på bruktmarkedet i Norge akkurat nå. Prisene starter på 1.749.000 kroner for en sort 2010-modell som har rullet 62.000 kilometer.

Øverst på prisskalaen har vi så en knall rød 2013-modell som har gått 59.000 kilometer. Den blir din for 1.990.000 kroner. Så hvis det norske politiet har litt penger igjen på innkjøpsbudsjettet – da er det altså muligheter!

Artikkelen ble først publisert på Broom.no