Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Barnesangen «Noen barn er brune» fra 1960 er så lite politisk korrekt det går an å være i et samfunn med nulltoleranse for rasisme, selv om intensjonen var å får frem at alle barn er like gode.

For plugg-inn hybridversjonene av Peugeot 308 og DS 4 stemmer det at «inni er vi like», mens det er samtidig korrekt å si at «meget er forskjellig, men det er utenpå».

Nå har de begge riktignok fire hjul og dører, lykter, vinduer og tak, men ingen av dem er noe dårligere enn den andre, selv om smaken tilsier at men kan like en bedre enn den andre. Under huden har de samtidig den samme ladbare drivlinjen og mye av den samme teknikken, så det er lett å like dem begge, selv om de har svakheter.

Komfort: Nappasetene i brun criollo med klokkeremsmønster, varme, massasje og kjøling er flotte og se på og gode å sitte i. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ufølsom brems

Nå fungerer riktignok bremsene eksemplarisk når du virkelig trenger dem, men bremsefølelsen når du småjusterer bremsemengden i kø og inn mot et lyskryss er rar og ufølsom.

Det er vanskelig å dosere kraften riktig og du må korrigere den gjentatte ganger. Dette er ikke en problemstilling PSA-bilene er alene om, men det finnes bilprodusenter som løser dette mye bedre.

Når du bruker den andre pedalen fungerer begge bilene eksemplarisk, enten du setter drivlinjen i Elektrisk, Hybrid eller Sport. Elmotoren på 81 kW eller det mer forståelige 110 hestekrefter er mer enn nok til all normal kjøring og kombinert med bensinmotoren har du 225 hester tilgjengelig.

Toppfarten på 135 kilometer i timen på ren strøm bør også holde, men skal du til München kan du øke hastigheten med ytterligere 100 kilometer i timen i 308 og 98 i DS 4. Akselerasjonen fra 0 til 100 går unna på 7,5 og 7,7 sekunder respektive, så det er sjelden du føler behov for å trykke gassen helt inn.

Litt luksus: DS 4 er en elegant bil, både på inn- og utsiden med mye skinn og utstyr samt store hjul og elegante detaljer. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Litt sportslig

Setter du bilen i Sport skjerpes gassresponsen, styringen og girkassen, mens DS 4 har et fjæringssystem som også strammes. Når den i tillegg står på 20 tommers felger burde den fremstå mest sportslig, men det er det likevel 308 som gjør, med sine 18 tommers felger og smalere dekk.

Det bidrar også det tøffe, lille og tykke GT sportsrattet med flat underkant og perforerte grepsoner for. Bilen har samtidig Peugeots geniale i-Cockpit hvor instrumentpanelet er plassert over rattet, slik at du overflødiggjør head-up display, slik DS 4 har i tillegg til sitt digitale instrumentpanel. Dette er relativt enkelt i begge bilene, men 308 har en kul tredimensjonal visning av de valgfrie visningsalternativene.

Franske ingeniører er ikke de beste til å lage raske og gode berøringsskjermer, men med litt øvelse fungerer de greit, og de bør ikke brukes for mye under kjøring uansett. Da har DS 4 i tillegg en berøringsflate du kan skrive kommandoer på, men «B» blir «I3» inntil du lærer skriveteknikken. Om de øvrige knappene og funksjonsvelgerne er sære eller spesielle kan diskuteres, men særegent design har vel aldri vært negativt?

Knotete: Kombinasjons av berøringsskjerm og faste elementer under ser bra ut i 308, men infortainmentsystemet i de franske bilene er ikke de mest brukervennlige. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Forsvarer prisen

Det gjelder mye av det øvrige interiøret også, hvor DS skiller seg mest ut med spesielle mønstre i skinnet, det for øvrig er mye av, elegante sømmer, mye polstrede materialer og lite plast. Dette forsvarer i stor grad den noe høyere prisen, i tillegg til at utstyrsnivået er høyere. Blant annet har bilen infrarødt nattsyn, som gjør det tryggere for både rådyr og fotgjengere i høst- og annet mørke.

Noen litt klønete luftdyser i klimaanlegget gjør det vanskelig å justere luftstrømmen og bruk av ladeledningen åpner ofte den automatiske bakluken. En kort periode forsvant lyden fra det flotte Focal Electra stereoanlegget med 14 høyttalere, men da uteble samtidig den irriterende lyden fra blinklyset, noe «svenskeknappen» snart løste. Ellers er det de mange designdetaljene, både inn- og utvendig som gjør DS 4 til en likandes bil.

Sporty: De tøffe tredelte og smale baklysene, brede diffusoren og store eksosrørene gir Peugeot 308 et sportslig uttrykk. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Meget forskjellige

Begge bilene har vertikale kjørelys med dynamisk oppførsel når du nærmer deg og nøkkelløs betjening. Automatisk låsing når du går fra bilene er også praktisk. Det er tydelig at designerne hos DS og Peugeot ikke deler kantine, for mer ulike biler enn de to søstrene er det vanskelig å finne. 308 har mer sportslige linjer og detaljer, mens DS 4 klarer å se mer elegant og luksuriøs ut.

Tredelte hovedlys, høy grill, sort tak og store hjul bidrar til dette. En minimalistisk hekk med smale lykter og små eksosrør, mens 308 har tredelte baklys og store eksosrør. Lavere front og mer profilert panser bidrar også til Peugeots mer sportslige fremtreden.

Stort elektrisk soltak, Focal 690-watts stereo med 10 høyttalere og 360-graders kamera er blant ekstrautstyret som gjør 308 velutstyrt. DS 4s Night Vision og utvidete skinnpakke med treverk hever den ytterligere et hakk.

Touchpad: Den praktiske berøringsflaten mellom setene i DS 4 er omkranset av skinn og elegante detaljer. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Fransk komfort

Begge har fastere seter enn du forventer i en fransk bil, men de er komfortable med god støtte, spesielt i 308. Gode justeringsmuligheter, varme og massasje har de begge, mens DS 4 kan skilte med kjøling i tillegg. Begge har plass til to store og en litt mindre i det 60/40-delte baksetet med skiluke. 360 og 391 liters bagasjerom høres ikke mye ut, men de fremstår likevel romslige på grunn av fleksibiliteten.

Dersom du er en av dem som ikke er helt klar for å ta steget over i den helelektriske verdenen, har de to plugg-inn-hybridbilene relativt god elektrisk rekkevidde, både på papiret og i praksis. Litt kortere vinterstid og ved aktiv og rask kjøring, men hverdagen blir både rimelig og utslippsfri for de fleste.

NØKKELINFO: DS 4 E-Tense 225 Rivoli Drivlinje: 1,6 liter R4 T + elmotor FWD HK/kW/Nm (system) 225/162/360 0-100 km/t: 7,7 sekunder Toppfart: 233 km/t Egenvekt uten fører: 1.726 kg L/B/H: 440/186/149 cm Batterikapasitet: 12,4 kWh Elektrisk rekkevidde 55 km Forbruk: 0,13 l/mil CO2-utslipp: 30 g/km Bagasjerom: 390 liter Tilhengervekt: 1.400 kg Pris: Fra 440.000 kr. Pris denne 475.000 kr. Pris med utstyr 550.200 kr Pluss Design

Komfort

Utstyrsnivå Minus Bremsefølelse

Lydkrøll

Pris Design: DS klarer å lage en elegant bil som skiller seg ut på flere måter Førermiljø: Lekker utforming og tøffe detaljer, men ikke god på infotainment. Kjøreegenskaper: Komfortabel og velkjørende men mindre sportslig selv med 20-tommere. Ytelser: Kjapp nok både på ren elektrisitet og med begge motorer sammen. Plass: Romslig og praktisk for å være en kompakt bil. Mye for pengene: Tøft å konkurrere med rimelig søster og billige elbiler. Konklusjon: 6. Elegant, komfortabel og praktisk ladbar hybrid som utsetter elbilkjøpet.

Valget står derfor mellom design og pris samt kjørefølelse og utstyrsnivå, da «meget er forskjellig, men det er utenpå». Må vi velge lar vi de 57.200 kronene tale i Peugeot 308s favør, som også er litt morsommere å kjøre. Selv om vi da går glipp av DS 4s elegante design, høyere utstyrsnivå og nattkameraet som bekrefter at det lover godt for høstjakten.