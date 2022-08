Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Ferrari har laget heftige sportsbiler siden 1947, men hybridteknologien lar dem bygge biler som er raskere og heftigere, mens kjøreegenskapene fortsatt er helt på topp.

I fjor kom monsterbilen SF90 Stradale med 1.000 hestekrefter, V8, tre elmotorer og firehjulsdrift, men den nye 296 GTB har 830 hestekrefter, V6, en elmotor, bakhjulsdrift, er nesten like rask og koster to millioner kroner mindre. Kjør for livet!

Les hele testen i Finansavisen Motor.