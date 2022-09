BILTEST: – Kjør rolig frem til de blå kjeglene, så svinger du til høyre og gir gass. Pass på å ikke gi på for mye, og tråkk inn bremsen med en gang hvis du mister kontrollen, sier instruktøren fra Kia over radiosambandet.

Den sølvgrå Kia EV6 GT-en triller rolig forbi de blå kjeglene, og så tramper sjåføren pedalen i bunn og holder den der. Bilen slenger ut med bakenden og gjennomfører en 360 graders piruett på rykende dekk, mens instruktøren roper «Brems, brems!».

Etter noen flere forsøk og flere piruetter samles feltet for å kjøre om kapp i stedet for.

GT-knapp: Kia EV6 GT har et nokså flatt ratt, som minner om en kontroller til en spillkonsoll. Den gule knappen aktiverer såkalt GT-modus, som stort sett skrur alt av sportslighet opp til pluss-nivå. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Knallgul knapp

Kia EV6 GT er en morsom bil å leke med på bane.

Den har alt det tallmaterialet du trenger for å parkere en god del samtaler. Den vanlige EV6 er allerede et kjent syn på veien, og nå har de altså laget en GT versjon, med egen knallgul GT-knapp på rattet.

Akkurat det rattet dukker opp igjen om noen avsnitt, men først var det de smått imponerende tallene. Foran befinner det seg en elmotor på 160 kW, og bak har de montert en på 270 kW.

Dette legger Kia sammen og får 430 kW, eller 585 hk, pluss 740 Nm i dreiemoment. 0-100 km/t oppgis å ta 3,5 sekunder, og topphastigheten skal være 260 km/t. Batterikapasiteten angis til 77,4 kWh og rekkevidden 424 km WLTP.

Det skal ifølge produsenten være mulig å trekke 1.800 kg på henger også, for de som liker det.

Kan vinne: Dersom du aktiverer GT-modus og lar bilen krype så vidt fremover når lyset skifter til grønt, kan Kia EV6 GT vinne en god del rally lyskryss. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Brenner bakdekkene

Og for å gjøre den spenstige pakken litt ekstra spennende går det altså an å skru på «Drift mode» ved å holde inne forskjellige knapper og hendler i korrekt rekkefølge.

Sånn sett utgjør kanskje Kia EV6 GT et glimrende alternativ for rånere som har blitt litt grønne i kanten, og gjerne vil fronte en mer miljøvennlig måte å brenne bakdekkene på.

Den slipper nokså brått og krever litt jobbing med det ikke alt for sirkulære rattet, men dersom du ikke har alt for mye bly i tøflene går det stort sett fint å rette opp skuta.

I drift: Kia EV6 GT har egen driftemodus, for å legge hekken bredt når du skal presse runder på den lokale stripa. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Litt juks

Kappkjøringen foregår i to parallelle baner, og instruktøren bruker det tradisjonelle sort og hvit rutete målflagget til å starte løpet. Det beste er å trykke inn den gule GT-knappen, og så jukse litt ved å gi akkurat nok gass til at drivlinjen aktiveres, da vil du vinne majoriteten av rally lyskryss.

Fronten hever seg under kraftig akselerasjon, ikke så rart siden fjæringen i den enden er 9 prosent mykere enn før. Bakenden derimot har blitt stivet opp med 15 prosent, for å holde dekkflatene horisontalt mot bakken. Ved målpassering viser speedometeret litt over 150 km/t, og bilen akselerer fortsatt temmelig friskt i den hastigheten.

Kia EV6 GT. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Slipper brått

Det hele fungerer bra ved hurtig banekjøring, bortsett fra at overgangen fra grep til hylende dekk og bredside kommer litt brått på av og til.

De oppgitte effekt-tallene er det liten grunn til å betvile, dette er en bil det går an å slå i bordet med som holder det du lover. Men de færreste av oss har tilgang på en racerbane for å sjekke ytelser og g-krefter.

Ute på landeveien derimot, er det litt andre parametre som teller mer enn 0-100 km/t.

Kia EV6 GT6. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Utilsiktet oppvarming

Førermiljøet preges av store digitale skjermer, og en midtkonsoll som minner veldig om den opprinnelige Audi e-tron. Dashbordet er kledd i et slags alternativ til karbonfiber, og når du kjører i tunnel vises vakre blå pyntelister av LED-lys som markerer kantene.

Gir-velgeren som kun skiller mellom forover, bakover og nøytralt er en stor og god rotasjons-kontroll som bringer tankene tilbake til tiden med stereoanlegg og store forsterkere.

En ergonomisk glipp er plasseringen av knappene for setevarme, foran på den opphøyde bøylen i midtkonsollen. Dersom du hviler armen oppå for å justere temperaturen eller navigasjonen er det fort gjort å skru de på, noe som skjedde et par ganger i løpet av testen.

Kia EV6 GT. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Tynn i stoppen

Det medførte først litt urettferdig trekk for varme og klamme seter, noe som ble korrigert da årsaken tydeligvis var brukerfeil. Men setene scorer ikke så veldig høyt allikevel.

De ser kule og skålformede ut, med innfelt aluminiums-åpning i nakkestøtten, men det mangler to håndsbredder med støtte under lårene, og de store sidevangene klemmer inn flankene på en fullvoksen kar. De har også relativt lite stopping, og etter en dag på veien var det merkbart at den største kontaktflaten mellom smørsiden til bilen og baksiden til sjåføren godt kunne vært mykere og mer behagelig.

Speider: En ung speider på brygga i Stockholm kikker litt forsiktig inn gjennom vinduet, for å finne ut hva som befinner seg inni bilen med grønne bremsekalippere. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Nysgjerrig speider

Baksetet er da et bedre alternativ, der det er plass til voksne, selv om en må vippe hodet ned under den skrå taklinjen for å komme inn. Bagasjerommet på 480 liter kan økes til 1.260 som toseter, og foran har de også fått plass til en liten «frunk» på 20 liter. Kia EV6 GT er en stilig bil, med kult design som kler den silkematte grå lakken.

Limegrønne bremsekalippere varsler en ung speider på brygga i Stockholm om at noe spennende har ankommet, og han lener seg frem for å kikke inni uten å komme borti bilen. Et anerkjennende nikk bekrefter at det ser bra ut før han returnerer til troppen som sitter litt lengre borte.

Kia EV6 GT. Foto: Ragnvald Johansen

Gøyal rånebil

De mest åpenbare konkurrentene blir Tesla Model Y Performance og Ford Mustang Mach-E GT, selv om Kia inkluderer Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan Turbo og Mercedes EQS AMG 53 på den listen. De tre tyskerne stiller dog i en annen klasse med hensyn til opplevd kvalitet, ytelser og kjørekomfort.

Om en skal være litt kritisk til Kia EV6 GT så er det ikke lett å peke ut et spesifikt problem. Bilen inneholder mange av de samme elementene som dyrere og mer eksklusive merker, og ytelsene med den spennende «Drift-modus» gjør den gøyal å råne med.

Kia EV6 GT. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Mangler det siste

For en tid tilbake bygde Lego en modell av en Bugatti Chiron i full størrelse. Resultatet ble imponerende likt originalen, og den kunne også kjøre for egen maskin ved hjelp av en rad elektromotorer.

På samme måte har Kia EV6 GT samlet de delene som tilsynelatende skal til for å skape en premium opplevelse, men de forenes ikke i noe som er bedre enn summen av komponentene.

I normal hastighet er fjæringen litt for hard, og når du virkelig presser på rundt krappe svinger ruller den for mye. Head-up-displayet ligger for tett på, mens andre produsenter lar symboler og tall sveve i luften langt foran bilen. Styrefølelsen er litt for vag, og selv om det er mulig å kjøre skikkelig fort, mangler det siste laget av forbindelse mellom sjåfør og veibane som mer kostbare alternativer er flinke på.

Mjul men hard: Selv om Kia EV6 GT har fått en rekke avanserte deler under skallet som alle forsøker gjøre bilen både sportslig og komfortabel, er det ikke helt på høyde med de premium-merkene Kia gjerne ønsker å sammenligne seg med. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Tøft alternativ

Det er allikevel ikke snakk om skrikende mangler eller åpenbare problemer. Kia EV6 GT er en spennende elbil med kult design og heftige ytelser, og kan utgjøre et tøft alternativ for førstegangskjøpere som skal over på batteri. Dersom alt går etter planen vil de første kundene få levert bil i november, og prisen før neste års avgiftshopp antydes å ligge på 679.000 kroner med rikelig utstyr inkludert.

NØKKELINFO: Kia EV6 GT Motor: Permanent magnet synkron foran og bak Drivlinje: 2 motorer, firehjulsdrift HK/kW/Nm: 585/430/740 0-100 km/t: 3,5 sek Toppfart: 260 km/t Rekkevidde (WLTP): 424 km Batterikapasitet: 77,4 kWh Maksimal ladeeffekt: 190 kW Egenvekt uten fører: 2.185 kg L/B/H: 4.695/1.890/1.545 Forbruk: 20.6 kWh 100 km Bagasjerom: 480/1.260 liter Tilhenger: 1.800 kg Priser: Denne modellen 679.000 kroner. Med utstyr 679.000 kroner Pluss: Kult design

Heftige ytelser

Drift-modus Minus: Setekomfort kan bedres

Head-up display for tett på

Mangler det lille ekstra Design: Kult, tiltrekker seg oppmerksomhet Førermiljø: Store gode skjermer, men rattet ser snodig ut Kjøreegenskaper: Bra, men slipper litt brått på bane Ytelser: Går skikkelig fort hvis du drar på Plass: God plass til fire personer og bagasje Mye for pengene: Ja, du får mye ytelse for pengene, men ikke premium-følelsen Score: 7/10

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.