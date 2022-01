Finnes det kule ski- og takbokser?

Denne artikkelen ble publisert i Finansavisen Motor 16.04.2021.

Alt var bedre før.

Da gikk bilene så sakte (og reglene var så slappe) at det var uproblematisk å slenge barna i hattehyllen og et rustent, håndskrudd takstativ med trespiler på taket.

På dette kunne en gledelig plassere et par amerikakofferter med porselen og lintøy, sikret kun av et par lengdemeter slapp hyssing og religiøs tro – uten at noen ville heve hverken øyenbryn eller filthatt. Det var kanskje ikke kult, men i det minste sjarmerende.

Sjarmerende er imidlertid ikke en emneknagg man kan pryde spesielt mange av nåtidens ski- og takbokser med. Heldigvis har vi hevet sikkerhetsstandardene, men designet kan kanskje ikke sies å ha bedres på samme, radikale vis.

Noen moderne biler (Model X for eksempel) er ikke engang typegodkjent for last på taket. Der må eiere ty til finurlige og hjemmesnekrede kister som monteres på hengerfestet.

SKIBOX: AMGs skiboks er raffere en de fleste andre skibokser. Men er den perfekt? Foto: Mercedes-Benz

Hva om jeg har masse penger. Finnes det noe fett da?

Kanskje.

Men selv ikke AMG greide å designe en takboks som faktisk gjør at bilen ser bedre ut. I 2020 kom tyskerne dog med et svært så godt forsøk. Den er nokså kul for skiboks å være, spør du oss.

Men selv denne, forøvrig priset til omtrent 16.000 kroner, minner litt om et stakkars nebbdyr med metalliclakk som har vært gjennom en eller annen animalsk versjon av «Pimp my ride» i 2004.

Og til tross for AMG-merket er ikke boksen godkjent for mer enn 130 km/t. Det er litt dumt om du har ambisiøse Autobahn-planer for neste sesongs skiferie.

Mange andre bilmerker selger også slike egne ski- og takbokser. Men samlet sett ser de nokså like ut. Ikke spesielt spennende.

Hvor finner vi da løsningen?

ETTERTRAKTET: 56 NORDs skiboks. Her montert på Jon Olssons Audi RS6. Foto: Oskar Bakke / 56 NORD

Kanskje svenske skifolk med penger og Youtube-kanal har knukket koden allerede. Jon Olsson har flere ganger høstet mye oppmerksomhet for sine skibokser, men kanskje aller mest på grunn av de uvanlige bilene de er montert på.

Audi RS6 og R8, samt diverse Lamborghinier svøpt i reklame og kamuflasje. Flere av skiboksene er av merket 65Nord, men selskapet virker ikke å ha lansert en modell som publikum kan kjøpe for øyeblikket. Nettsidene deres hinter imidlertid om at det vil endre seg senere i år. Og takboksene ser naturligvis svært spreke ut. Det gleder nok mange seg til.

Så. Jakten fortsetter enn så lenge.

Kanskje løsningen ligger tilbake i tid.

Kan takbagasjeholder være nok?

«Roof racks» er kult, men blant noen bileiere sikkert regnet som totalt uaktuelt. Det ser unektelig aller best ut på mer røffe kjøretøy, slik som tøffe Deltas Toyta Land Cruisere med V8-er under det pansrede panseret. Nye Land Rover Defender har det forøvrig som ekstrautstyr. Det samme kan man se på internasjonale pressebilder av lilleputt Suzuki Ignis. Fryktelig praktisk. Og ganske kult. For ikke nevne universalt, da de kan monteres på de fleste biler på eksisterende takstativ, rails eller «crossbars».

GØYAL: Suzuki Ignis med bagasjestativ på taket, som koster litt over 5.000 kroner om du krysser av for dette på ekstrautstyrlisten. Kult! Foto: Suzuki

Nedsidene er imidlertid åpenbare. Det er vanskeligere å låse tingene dine og de er mer utsatt for elementene. Men det finnes flust av låsbare sykkelstativ, bokser, skistativ og andre elementer som kan kombineres med kurvene.

Kule kids i Amerika har allerede forbarmet seg over bagasjestativet til taket. På alt fra hippe WRZ-Subaruer til gamle og raggete stasjonsvogner fra Detriot. Gjerne med en vindavviser på fronten – fordi de tror det er veldig typisk europeisk styling. Samtidig er «adventure»-looken og «ut-på-tur»-motivasjonen tilsynelatende økende der på andre siden av Atlanerhavet.

Så, i påvente av en superkul skiboks kan vi kanskje prøve en gammeldags bagasjeholder?