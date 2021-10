– Som en stasjonsvogn på to hjul

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



I jakten på elbilkunder har bilprodusentene stort sett satset på SUV-er, kompakte

biler og sedaner, og varianter derav. Stasjonsvogner som kun går på strøm er det få av, med VW Passat-lignende MG5 og Porsche Taycan Cross Turismo i hver sin ytterkant av skalaen. Men det grønne skiftet vi står i, gjør at flere velger andre transportløsninger enn bilen.

I samarbeid med tyske V Frames og Ebike, er Buddy Electric og Eker Design i ferd med å utvikle fire såkalte kjønnsnøytrale elsykler, som egner seg like godt for kvinner og menn. Buddy Bike X-serien består av fire modeller fra X1 til X4. Prisene på de modulære elsyklene strekker seg fra 34.900 kroner til 69.000 kroner, avhengig av utstyr og kundens teknologivalg.

ØNSKER COMEBACK: – Buddy-konseptet er helt i takt med tiden. Vi jobber med å få bygd bilene igjen, i et land med lavere produksjonskostnader enn Norge, sier daglig leder og gründer Jan Petter Skram hos Buddy Electric. Foto: Privat

Sprøytestøpt ramme

Familievennlige Buddy Bike X3 betegnes altså som en «stasjonsvogn» og kan ifølge produsenten «erstatte familiens bil nr. 2 eller 3 – i urbane strøk». Med to barneseter på rekke bak syklisten, samt egen henger, er det vanskelig å finne motargumenter, utenom egen latskap eller vilje til å tenke nytt. Stilen er moderne, stilren og særpreget. Kompositt-felger med tre eiker er også uvanlig.

X3 blir den første masseproduserte elsykkelen ymtet på helårsbruk, som er lagd av 100 prosent resirkulerbare kompositter. Kun 90 sekunder tar det å sprøyte-støpe sykkelrammen. Det skal redusere CO2-utslippet under produksjon med 50 prosent. Produksjonen av tradisjonelle aluminiumrammer, innebærer ofte å sveise sammen 15-20 deler, en prosess som ifølge produsenten er langt mer energikrevende.

Elsyklene blir angivelig de første på markedet som kan benytte ulike motorer og batterier i ett og samme rammedesign ved bruk av adapterløsninger.

FLERE VARIANTER: Den modulære elsykkelen X3 konfigureres etter behov. Foto: Eker Design

Utbyttbare batterier

Det er tatt ut designbeskyttelse på triangeldesignet i Norge, EU, Sveits, Storbritannia og USA. X3 veier rundt 26 kilo. 48-volts lithiumbatterier fra Samsung har en kapasitet på 820 Wh, mens et av motoralternativene fra tyske Sachs har et dreiemoment på 112 Nm.

Rekkevidden beror på topografi og bruk, men estimatet er 50 til 150 kilometer. Oppladning av de utbyttbare batteriene, som kan lades separat eller i sykkelrammen, tar fire-fem timer. I første omgang bygges det en pilotserie på 50 elsykler i Oslo. Masseproduksjon av X1 er planlagt å starte i april neste år i Tyskland. Det blir to varianter av modellene; elsykkel med begrenset toppfart på 25 km/t, samt S-pedelec som klarer 45 km/t og som må registreres som elmoped med skilter.

Forut for sin tid

Elsykkel er ingen ny idé for Buddy-gjengen, som i 1992 startet med elbilen Kewet, senere kalt Buddy. Nå som alle lager elsykler, kan det jo virke som om de ankommer festen i siste liten.

– Hva er grunnen til at dere satser på elsykler nå?

– Vi utviklet vår første elsykkel i 1994, men fikk høre at det aldri kom til å bli noe marked for den typen produkt, fordi det ble oppfattet som juks å ha elektrisk motor. Det var heller ikke noe regelverk for bruk av slike «kjøretøy». Nå, snart 30 år senere, er det et globalt marked for denne type mobilitet, sier gründer og daglig leder Jan Petter Skram i Buddy Electric.

X-serien til Buddy Electric skal selges i Norge, Tyskland, Sveits, Østerrike og Nederland gjennom et forhandlernettverk bestående av 650 utsalg. Inntil videre selges elsyklene rett fra selskapet, men det søkes nå etter kvalifiserte salgskanaler i de største byene her til lands.

Øyner ny elbil

Elbilen Buddy, fra Økern i Oslo, er den andre norske elbilen (utenom Think), som alle har et forhold til. Kanskje best kjent blant den yngre YouTube-garden for skjult-kamera-sketsjen, der Ylvis skremmer fotgjengere og forbipasserende ved å tute med flere toghorn.

Den knøttlille og kantede treseteren ble ingen rungende suksess. Frem til 2014 ble det bygd kun 1.100 slike elbiler her til lands. Mer presist ble det bygd cirka 100 Kewet City-Jet 5 (fra 1996 til 2005), vel 450 Kewet Buddy City-Jet 6 (2006-2009) og rundt 550 eksemplarer av Buddy M9 (2010-2014). I tillegg ble det bygd ytterligere 1.750 Kewet elbiler i Danmark.

PICKUP: Buddy bygde også en kjørbar pickup-prototyp, som fortsatt er i selskapets eie. Kundeinteressen var stor, men selskapet greide ikke å skaffe finansiering nok til å realisere prosjektet. Foto: Eker Design

– Vi la ned elbilproduksjonen i 2014, men arbeider nå aktivt for å starte opp produksjon igjen i et lavkostland utenfor Norge. Konseptuelt er Buddy helt i takt med tiden, men den har en utdatert teknologi som må oppgraderes. Dette arbeides det med nå, sier Jan Petter Skram.

Elbilene ble opprinnelig solgt i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og England. Det finnes to-tre eksemplarer i USA, der kanskje den mest kjente dukket opp i Hollywood-filmen «Downsizing» fra 2017, med den kjente skuespilleren Matt Damon i hovedrollen.