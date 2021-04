Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 05.04.2021

Ferie?! Bare tanken om å få lov til å reise på ferie midt i den forlengede pandemien, virker utopisk for mange. Norgesferie blir nok det nærmeste og fjerneste vi kan tenke en stund til. Men alt håp er ikke ute.

TRENGER IKKE SUV: Selv på ubrøytet vei er Porsche 911 en suveren vinterbil, enten det er en splitter ny firehjulsdreven 992 Carrera 4S eller en litt eldre 996 Carrera 2. Bredsladd blir det garantert flust av. Foto: Tomasz Majewski, Finansavisen

Det går an å ha det gøy, fandenivoldsk moro bak rattet, også nå til dags. Lærdalsøren Hotel har kvittet seg med sin Lotus Elise, og satser nå helt og holdent på Porsche 911-utleie. Ja, du leste riktig. Utleie av 911. Til bruk midt i den norske fjellheimen.

– I Syden har man øyhopping, der man kan reise fra øy til øy. Vi satser på skitrekk-hopping.

– Det er fem fantastiske skitrekk som alle er under 1,5 timers kjøring fra Lærdal. Vi har 911 med skistativ, og man kjøre fra fjord til fjell og oppleve de morsomste veiene Norge har å by på, også vinterstid, ivrer hotelldirektør og mangeårig superbilentusiast Johannes Einemo.

EKVIPASJENE VENTER: Frokosten gjøres unna i en fei med et slikt reisefølge. Undertegnedes telemarkski matcher racing-stripene på 996 Carrera 2. Fotografens snowboard skjemmer heller ikke 992 Carrera 4S. Foto: Tomasz Majewski, Finansavisen

Klarte ikke å vente

Hotellet kan røpe at de er i samtaler med Porsche Norge om å tilby utleie av en ny 911, muligens avbildede 992 Carrera 4S, som fikk påskrudd skilter 28. desember i fjor. Det er som en 2021-modell å regne. Detaljene for 992-utleien er ikke spikret, men sannsynligvis blir det en formell avtale i sommer.

I fjor ble Lærdalsøren Hotel utnevnt til «Porsche Destination», som et anbefalt reisemål for Porsches mange reiselystne kunder, og i bakgården ble det montert en Porsche elbillader. Den kan brukes av andre, men Porsche-eiere har førsteretten. Fotografen smiler bredt når han oppdager at den også kan lade hans medbrakte Kia e-Niro.

I dag har Porsche 14 slike «Destination»-steder i Norge. Bilutleie vurderes ved flere av dem.

KJÆRLEIKENS FERGEREISE: Porsche 992 Carrera 4S eller en litt eldre 996 Carrera 2 Foto: Tomasz Majewski, Finansavisen

Einemo som liker at ting skjer fort, anskaffet seg før jul en 1998-modell 996 Carrera 2 på eget initiativ. Følgelig prøver vi begge. Den ene har 450 HK, firehjulstrekk og åttetrinns PDK dobbelclutchgirkasse. Den andre har rundt 300 HK, bakhjulstrekk og seks manuelle gir.

SATSER: – Vi har fantastiske veier og skitrekk her i området. Leier du en Porsche 911 hos oss, får du oppleve det beste av to verdener. Skistativene er enkle å bruke, ivrer Johannes Einemo. Foto: Tomasz Majewski

Førsteinntrykket der vi sklir ned i de godt brukte skinnsetene i 996 er hvor fabelaktig ergonomisk den er. Seteryggen er hard som en fjellvegg, men byr på støtte akkurat der man trenger det. Sikten ut er upåklagelig. Hakket bedre enn i 992, adskillig bedre enn i sportsbiler flest. Rattet som justeres manuelt er stort, men vi ser alle instrumentene. Det gjør man ikke i 992, der det litt tykkere sportsrattet, som kan beveges i alle retninger elektrisk, skygger for de ytterste instrumentene. Noen ganger går design foran funksjon, men det er en liten hake som er å leve med. Ellers er årets Carrera 4S lettkjørt som få andre sportsvogner. Man trenger ikke å være «på» hele tiden, slik man må i flere McLaren, Ferrari og Nissan GT-R.

ISPORSCHE: Ingen klamp om fote. Flere burde lufte sportsbilene sine vinterstid. Magiske kontraster trygler om å bli foreviget. Foto: Tomasz Majewski, Finansavisen

Brøyter vei

Vi som foretrekker analoge biler, uten store skjermer og ørten menyvalg, var skråsikker på at 996 ville gå av med «seieren» i vår uformelle duell. Tre pedaler, manuell girspak og antiskrens som enten er på eller av, og ingenting imellom, er forlystelig enkelt. Samtidig som bilen involverer deg i alt, krever den at du følger med. 996 Carrera 2 takler alt som byr seg; våt asfalt, isete tunneler og rufsete underlag.

Mellom to tunneler blir vi straks mer usikre, der lokalkjente Einemo loser vei i 992 Carrera 4S. Han blinker til siden, og tar oss med på en avstikker fra riksveien. Ubrøytet sådan. Vi svelger høylytt og lar det stå til.

GOD PLASS: «Frunken» i 996 er dyp og svelger to par alpinstøvler og flere bager. Foto: Tomasz Majewski, Finansavisen

Det knallgule fartsfantomet brøyter hjulspor og vi følger tappert etter. Snøsprøyten står opp over frontruten, der frontsplitteren subber nedi pudderet i midten.

Vi har kun én tanke.

Vi kan ikke stoppe.

Bakhjulstrekk fordrer at vi holder momentet oppe, og veien er for smal til en vettug snuoperasjon. Fotografen gisper idet vi snirkler oss oppover fjellsiden, og puster lettet ut høyere opp, der vinden har fjernet litt av snøen. En bred hårnålssving trygler om å bli foreviget. Problemet med snøfokk er sikten. Det får gå. Bedre «hjemmekontor» finnes knapt.

SKI IN & OUT: Med parkeringsplass helt inntil skiheisen, forstår vi godt hvorfor mange foretrekker mindre bakker. Foto: Tomasz Majewski, Finansavisen

996-utgaven tilgir mer enn utseendet og alderen skulle tilsi. På glatte fjelloverganger og sporete riksveier, er stabiliteten forbløffende. Rattresponsen er ikke like gokart som i Elise, men alt føles mer solid, der vi leker oss med andre, tredje og fjerde gir. 992-en tilgir det meste. Brorparten av kreftene sendes til bakhjulene, mens forhjulene trår til når det trengs.

Vanedannende

Kontrollerte bredsladder har aldri vært enklere eller tryggere. 992 har fire kjøremodi; «Wet», «Normal», «Sport Plus» og «Individual». En egen knapp på rattet aktiverer «Sport Response», som gir 20 sekunder med ekstra gasspådrag og grom lyd. Drifting kunne det også ha stått, der vi veksler ned til andre gir, trykker på knappen, svinger, gir gass og kontrollerer sladden med høyre pedal, gjennom og ut av svingen. Vi blir hekta. Momentant.

PORSCHE-SUITE: Rom nr. 10 på Lærdalsøren Hotel kalles Porsche-suiten. Det mangler eget bad, men det er soveplass til fire personer, tv-stue, spisebord og eget kjøkken. Smart i disse korona-tider. Foto: Martin Tystad, Finansavisen

Hittil har sommeren vært høysesong for det lille hotellet fra 1880, midt i den pittoreske gågaten i sentrum av den gamle trebebyggelsen i Lærdal. Rom nr. 11 har eget bad med dusj og klosett, de øvrige ti rommene deler fire bad på gangen med dusj og do. Herberge vil noen velge å kalle det, andre vil si sjarmerende og autentisk gammeldags.

Vi losjeres inn på rom nr. 10 i annen etasje, der Einemo-familien bodde da de overtok det gamle bygget for fire år siden. Dette kalles Porsche-suiten, med soveplass til fire, fordelt på en dobbeltseng, en enkeltseng og en uttrekkbar hjørnesofa.

Det er spisebord og et kjøkken med oppvaskmaskin og alt man forventer seg. Å måtte gå ut av en suite for å ta seg en dusj eller å gå på toalettet, er nærmest en selvmotsigelse, men i disse historiske omgivelsene tilgis det meste.

Bilentusiaster fra inn- og utland valfarter nå til Lærdal. Ikke for å bo på luksushotell, snarere for å dele felles bilglede og nyte turen til og fra.

Søkt konsept

Skitrekk-hopping er et høyst søkt konsept, men enhver unnskyldning til å ratte en 911 opp og ned de mange fjellene rundt den lille bygden på Vestlandet, gjør at vi lar oss sjarmere.

De fem skitrekkene det siktes til er Filefjell, Hemsedal, Myrkdalen, Sogn Haflso og Sogndal Hodlekve.

Vi møtes av ruskevær, overskyet himmel og tett snødrev. På vei opp til Filefjell får vi høre at veien er stengt, med unntaksvis kolonnekjøring. Vi snur ikke. 911 er jo tross alt en vinterbil, og vi legger i vei.

På taket er det skistativ for medbrakte snøbrett, telemarkski og twin-tip alpinski. Skibokser hadde ødelagt looken. Sportsbil skal ha stativ. Ferdig snakket.

Ingen langhelg på ski er komplett, uten faktisk å stå på ski. Kveldskjøring på Filefjell går an, men vær, vind og kulden frister ikke når vi er innom. Hemsedal blir fort for stort, spesielt i en tid der det gjelder å holde avstand, og vi har vært der så mange ganger før at vi har gått ut av tellingen.

Ferie er også å prøve nye bakker. Vi peiler inn mot Hodlekve, skisenteret nordvest for Sogndalsfjøra. Tospannet vårt blir straks midtpunktet, folk flokker til og vil gjerne vite alt om bilutleien.

Parkering rett ved trekket er også en fordel, for de av oss som ikke jogger i alpinstøvler til daglig.

Det er alt fra grønne løyper til stupbratte sorte, og flust av pudder å utforske. Det er ikke for mange folk i bakken, og heiskøene er beskjedne. Topp tur, tenker vi.

FEM MINUTTER: Snaue fem minutter tar det å fylle bensintankene på Esso-stasjonen i Lærdal. Foto: Foto: Tomasz Majewski, Finansavisen

Ikke depositum

Hva prisen blir på 992-utleie, gjenstår å se. Leier du den eldre 996 Carrera 2 trenger du ikke å betale depositum. I stedet må du undertegne en leiekontrakt, og dersom du krasjer bilen eller forulykker andre, er egenandelen på 25.000 kroner. Det fordrer forsvarlig kjøring.

Leietakere må ha fylt 25 år og vise gyldig førerkort. Nederst i kontrakten på nynorsk, er det et artig punkt som er verdt å merke seg; «… til slutt er det plikt i å ha det kjekt, viss ein ikkje smiler etter endt kjøretur blir det dobbel pris på utleigen». Slik fraskriver utleieren seg klager, effektivt.

Prisen på 996-utleie er ikke til å kimse av. Med overnatting på hotellet fra fredag til søndag (for opptil fire personer), med bilkjøring hele lørdagen, er prisen 8.500 kroner. En langweekend inkludert overnatting fra torsdag til søndag, der fire personer deler på å kjøre bilen i tre dager, koster 15.000 kroner. Man må ikke bo på hotellet.

Alternativt koster det 700 kroner timen å leie bilen.

Det er mulig å prøvekjøre Porsche 911 andre steder i Norge, men vi har til gode å se andre her til lands som satser på 911-utleie. Om du har en bedre halvdel som ikke tror at 911 er praktisk nok til hverdags, anbefaler vi at du spanderer en tur til Lærdal. Og insisterer på at din utkårede kjører. I det lange løp tipper vi at dere begge vinner på det.

I fjor solgte Porsche 1.100 biler i Norge, hvorav hele 70 prosent var elbilen Taycan. Kun 98 eksemplarer var 911. Kort sagt er du som leietaker av en 911 i eksklusivt selskap.

