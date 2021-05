Denne saken ble først publisert i Finansavisen.

Helt på tampen av mars dro Hyundai lanseringsteppet av sin nye elbil; den mellomstore SUVen Ioniq 5. Med en estimert rekkevidde på inntil 481 kilometer, mindre enn 4,5 minutters ladetid for 100 kilometer rekkevidde og mulighet for firehjulstrekk har topputgaven alle forutsetninger for å bli en ny elektrisk norgesfavoritt.

Hør denne ukens episode av «Mil etter mil - en podcast om bil» – Modelljakt:

I tillegg kan den trekke 1600 kilo på hengerfestet, 0-100 går unna på 3,5 sekunder, den har et bagasjerom på 520 liter og den tilbys med to batteripakker på 77,4 kWh og 58,0 kWh.

Prisene starter på 474.900 kroner og det ordinære salget sparkes i gang mandag 3. mai. Gutta i Mil etter mil-podcasten diskuterer nykommeren og hvilken bil som er klassens beste nå.

Elektrisk mot fossilt

Før Hyundai-praten begynner bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen med å påpeke at de fleste bilene i år og i årene fremover kommer til å ha en eller annen form for elektrifisering utover startbatteriet. Han mener derfor at det ikke er vits å hisse seg opp over at elbiler stadig er et tema.

– Jeg er litt ferdig med å hisse meg opp over det, sier Mørch Larsen.

– Selv om det ikke er like aktuelt for alle, så vil man ikke gå glipp av et kupp hvis man finner det, svarer Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

– Man har klart å stille to grupper opp mot hverandre, som hater hverandre, sier Mørch Larsen, med referanse til elbilentusiaster og de som misliker elbil.

Romslig elbil

Etter den lille diskusjonen går praten over til Hyundai Ioniq 5.

– Den har lengre akselavstand enn en Range Rover, som betyr at den er super-romslig innvendig, sier Mørch Larsen.

– Og den er mye større i virkeligheten enn på bildene, sier Sæbø.

I tillegg ramser podcastgutta opp utvalget, som begynner å bli relativt bredt, i mellomstore elbiler til rundt en halv million kroner.

Hør forrige ukes episode – Førsteklasses elektrisk: