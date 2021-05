Det er mildere i været og mange har allerede begynt på hage- og oppussingsarbeidet. For mange av oss kan turen til avfallsstasjonen være en stor utfordring.

For er du trygg på dine ryggekunnskaper?

-Når venstre blir til høyre og hengeren plutselig står på tverke bak bilen, kan man lett føle seg liten. Verre blir det om noen blir skadet på grunn av uoppmerksomhet, sier tilhengerekspert Kim Brandsnes hos Ifor Williams i en pressemelding.

Øving gjør mester

RYGGEEKSPERT: Kim Brandsnes, tilhengerekspert hos Ifor Williams. Foto: Ifor Williams Norge

Er kjøring med tilhenger en sjelden opplevelse, kan det være greit å øve på teknikken.

Han anbefaler folk som ikke er vant til å kjøre med henger om å øve seg på et trygt sted med god plass før de kjører ut i trafikken.

-Ved å følge noen gode råd, så vil du snart se at hengeren rygger dit du vil. Alle kan lære seg det, men ha litt tålmodighet, sier Brandsnes.

Tenk over kjøremønsteret ditt

-Med henger blir bilens kjøreegenskaper endret. Det tar lengere tid å komme opp i fart, bremselengden øker og ekvipasjen blir lengere med henger på slep. Da er det lurt å ta forberedelsene på alvor og planlegge kjøringen, sier Brandsnes.

Han fortsetter:

- Kjør forsiktig og tilpass farten til forholdene er regelen, og spesielt er dette viktig når du kjører med tilhenger.

-Bruk speilene aktivt for å være sikker på at hengeren får god nok plass i kryss og rundkjøring, og bruk blinklys for å få en bedre flyt i trafikkbildet, råder tilhengereksperten.

RYGGETIPS: Rygging med tilhenger kan være utfordrende for mange. Derfor er det lurt med mye mengdetrening før du legger ut i trafikken. Foto: Ifor Williams Norge

Sørg for å ha forsvarlig lastesikring

Dette er viktig å tenke over før avreise med tilhengeren:

Sjåfør er ansvarlig for at tilhenger og last er forsvarlig sikret

Sjekk alltid tilstanden på hengeren før du kjører

Fordel lasten slik at hengeren ikke blir ujevn lastet

Sørg for å bruke jekkestropper og surrestropper som er i forsvarlig tilstand

Lasten skal være lastesikret ved låsing, stenging, surring eller ved kombinasjon av disse metodene.

Kjører du med åpen tilhenger hvor gods kan støve eller virvle av hengeren skal presenning eller nett benyttes. For andre typer gods må jekkestropper eller surrestropper brukes. Sørg for å fordele lasten riktig, slik at tilhengeren ikke blir fremtung eller for baktung, og last gjerne mot tilhengerens karmer.

-Du må alltid sørge for at lasten på tilhengeren er forsvarlig sikret, slik at den ikke faller av eller forskyver seg, poengterer Brandsnes.

Hvor tung tilhenger kan jeg trekke etter bilen min?

APPTILHENGER: Tilhengerkalkulatoren til Statens Vegvesen kan være et godt hjelpemiddel. Illustrasjonsfoto: Foto: Ifor Williams Norge

For tung last, eller last som er feil plassert eller dårlig sikret, er en fare for deg selv og omgivelsene.

Når du skal trekke tilhenger må du sjekke at både førerkort og vognkort ikke overskrider hverandre.

Dette kan du enkelt og raskt sjekke med tilhengerkalkulatoren fra Statens Vegvesen.

Og var du ikke klar over det, er fartsgrensen for tilhenger med brems 80 km/t, også på motorvei.

På vanlig vei er fartsgrensen 60 km/t for en henger uten brems med en totalvekt på over 300 kg.

Er føret dårlig, må du tilpasse farten etter forholdene.

Her er ekspertens sine tips til rygging med tilhenger:

* Begynn med å plassere bilen og hengeren rett, og husk at rattets bevegelser gir motsatt utslag på tilhengeren sammenlignet med når du rygger med bare bil.

* Endre grep. I stedet for å holde rattet i ti på tolv-posisjon holder du hendene nederst på rattet i halv seks-posisjon.

* Forestill deg at rattet representerer tilhengeren og at nederste del av rattet styrer hvilken retning du vil ha tilhengeren i. For å rygge til høyre fører du nederste del av rattet mot høyre og omvendt.

* Øv deg mye og start forsiktig med små bevegelser for å se hvilken retning tilhengeren beveger seg i. Bruk lav og jevn fart. Hvis hengeren kommer ut av kurs, kjører du bare litt fremover og begynner på nytt.

* Få hjelp av en venn som kan gi deg overblikk utenfor bilen og som kan veilede deg når du rygger, eller spør noen andre på stedet om du har noen tilgjengelig.

* Husk å alltid sjekke sikkerhetswire, bremser, lys, dekk og annet som krever vedlikehold, før du kjører av sted, avslutter Brandsnes.

Video: Her havner bil og henger i motsatt kjørefelt: